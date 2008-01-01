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Новости Латвия | 3 июня 2019 | 22:15
В Латвии на этой неделе — до +32
На этой неделе ожидается жаркая погода, со среды местами возможны грозы, свидетельствуют прогнозы.
С юго-восточным ветром в Латвию придут тропические воздушные массы. До воскресенья максимальная температура воздуха во второй половине дня составит в основном +24... +29 градусов, местами до +30... +32 градусов. Немного прохладнее — на курземском побережье Рижского залива, там +20... +23 градуса.
Ночи будут теплыми и даже душными, во второй половине недели ночами температура не опустится ниже +15... +20 градусов. Но местами, в основном в окрестностях Риги и в Видземе, ночи будут почти тропическими.
В воскресенье, возможно, станет немного прохладнее.
Со среды все чаще будут образовываться крупные тучи, которые принесут грозы. Поскольку ветер будет умеренным, тучи будут малоподвижны, местами принесут ливни, ожидается также град.
Из-за жары не стоит находиться под прямыми солнечными лучами в середине дня. В машинах нельзя оставлять маленьких детей и домашних животных, а также важно следить, чтобы у питомцев, которые проводят время снаружи, были вода и тень.
На этой неделе стремительно прогреется и вода. Из-за гроз могут возникнуть перебои с подачей электричества.
Хотя грозы во многие регионы принесут ливни, местами засуха усилится, поэтому на природе необходимо осторожнее обращаться с огнем.
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