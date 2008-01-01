Точка зрения
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1 июня
Международный день защиты детей
Именины:
Бернедине, Бирута, Майрита / Анастасия, Дмитрий
Гороскоп на день
Рыбы
19 февраля
- 20 марта
Сегодня все вокруг вас будет несколько туманно. Не имея возможности составить себе ясную картину происходящего, не стоит рисковать, решаясь на активные действия. Этот день лучше провести в блаженном ничегонеделании.
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Новости Культура | 1 июня 2019 | 19:59
5. Ночь искусств в Даугавпилсе
В пятницу 7 июня, с 22:00 до 2:00 Даугавпилсский Арт-центр им. Марка Ротко уже в пятый раз организует Ночь искусств в пределах исторической Крепости.
Даугавпилсский Арт-центр им. Марка Ротко в сотрудничестве с другими творческими учреждениями, группами заинтересованных лиц и отдельными художниками, а так же творческими энтузиастами, в рамках праздника города Даугавпилса, уже пятый раз устраивает интерактивную, динамичную и вызывающую череду ночных, художественных мероприятий.
Во время Ночи искусств посетителям представится возможность насладиться красочной, творческой и развлекательной программой художественных мероприятий в Даугавпилсской крепости.
Программа:
22:00-2:00 – Выставочный сезон приуроченный 6-летию Ротко центра (Ротко центр)
Семь актуальных художественных выставок из Региона, Латвии и из-за рубежа;
22:00-23:00 и 1:00-2:00 – Свето-музыкальное представление совместно с DJ Mr.MYSTER (Двор Ротко центра);
c 22:00 – Эфир Radio Naba (Резиденции Ротко центра)
Хорошая музыка и беседы про и „около” искусства в радио-эфире и телефонных интервью;
22:00-00:00 – Мастерская Ночи искусств (улица Коменданта 2)
Мастерская трафаретной печати художников Ингуны Левши и Мариса Попова;
22:00-00:00 – Художественные чудеса ZINOO (белая палатка во внутреннем дворике на улице Коменданта 2);
22:00-00:00 – Выставка современной керамики GAISĀ (улица Госпиталя 8)
Выставка посвящённая Ночи искусств в Центре Латвийской современной керамики;
22:00-00:00 – Музыкальная средняя школа им. Станислава Брока (аппарель конференц-сектора Ротко центра)
22:00-00:00 – Даугавпилсский краеведческий и художественный музей (аппарель резиденций Ротко центра)
22:00-23:30 – Перформанс художницы Иевы Наглини (пороховой погреб у Ротко центра)
22:00-23:30 – Показ мод учащихся Saules skola (подиум у главного входа Ротко центра)
23:30-00:00 – Концерт Loreta Reide (двор Ротко центра, сцена напротив центрального входа)
00:00-1:00 – Концерт Эвии Вэбер (двор Ротко центра, сцена у главного входа)
22.00 - 02.00 – ресторан ART HUB (двор Ротко центра)
Во время Ночи искусств вход в Ротко центр с 22:00 до 2:00 по ОСОБЫМ ЦЕНАМ: все сменные экспозиции по 1.5 EUR, постоянная экспозиция «МАРК РОТКО. ЖИЗНЬ И ИСКУССТВО» с оригиналами работ и экспозиция «ДРУГОЙ МАРТИНСОНС» посвящённая 88-летнему юбилею Петериса Мартинсона за EUR 3.00, Посещение всего Ротко центра доступно за EUR 4.50.
Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs
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