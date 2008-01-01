Центр польской культуры выставками закрыл творческий сезон

Новости Культура | 1 июня 2019 | 19:49

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Мероприятия, связанные с Днем Матери, как правило завершают творческий сезон даугавпилсского центра польской культуры. Так в понедельник, 27 мая состоялось два события, посвящённые нашим мамам.

Наступил май и все почувствовали пробуждение весны. Весна, в свою очередь, наводит на мысли о рождении чего-то нового, тёплого, живого. Именно такие чувства рождаются между ребёнком и матерью.

День Матери в Польше, отмечаемый 26 мая и День Матери в Латвии, приходящийся на второе воскресенье того же мая — красивый и тёплый праздник, как по времени года, так и по душевному состоянию. Это ещё и один из самых трогательных праздников, потому что каждый ребенок с детства и до своих последних дней несёт в своей душе единственный и неповторимый образ — образ своей мамы, которая всё поймет, всегда пожалеет и будет беззаветно любить, несмотря ни на что.

Мероприятия, связанные с Днем Матери, как правило завершают творческий сезон даугавпилсского центра польской культуры. Так в понедельник, 27 мая состоялось два события, посвящённые нашим мамам.

Во-первых, в галерее Польского дома была открыта выставка вышитых картин Альфреды Булионко, которая принадлежит к Ассоциации свободных художников Латгалии. Выставка с говорящим названием «Женщина и ...» раскрывает глубокий смысл Женщины Матери, Женщины Подруги, Музы и тд. Увлечение рукоделием передалось Альфреде по наследству от мамы. Начала Альфреда с вышивки на салфетках и наволочках, а потом перешла к крупным формам. Особой гордостью мастерицы являются портреты женщин, раскрывающие уникальный мир и природу прекрасной половины человечества. Вышивальщицей движет стремление создавать прекрасное своими руками. Альфреда Булионко является автором выставок, организованных в Даугавпилсе (Центр русской культуры, Центр белорусской культуры, Латгальская центральная библиотека), в Каплаве, Краславе. Выставлялась Альфреда также в Литве и Беларуси.

В продолжение вечера, гости Польского дома имели возможность поприсутствовать на праздничном концерте, в котором приняли участие младшая группа коллектива народного танца «Кукулечка» (руководитель Жанна Станкевич), воспитанники театральной студии «Улыбающаяся радуга» (режиссёр Милена Савкина), солистка вокального коллектива «Барвы Даугавы» - Ангелина Мальцева и участники детского клуба «Польская хатка» со своей наставницей Ренатой Рожашчонок. Юные артисты порадовали присутствующих мам и бабушек своим детским творчеством - песнями, танцами и спектаклем «Золушка». В конце концерта из рук своего любимого чада каждая мамочка получила, с любовью изготовленную, поделку в виде цветка с пожеланием. Работники Центра польской культуры от всей души желают всем мамам, будущим и настоящим, света, любви, покоя в семье и крепкого здоровья.



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