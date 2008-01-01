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Новости Культура | 1 июня 2019 | 19:39

Студенты искусства посвятили выставку Клоду Моне

C 3 июня по 31 июля в секторах Художественной и Отраслевой литературы Латгальской Центральной библиотеки (ул. Ригас 22а, 2-й этаж) доступна художественная выставка «Посвящение Клоду Моне». На ней представлены пленэрные работы студентов профессиональной магистерской программы Даугавпилсского университета «Искусство».

В создании экспозиции участвовали девять авторов – Валерия Чернова, Неллия Муижниеце, Лариса Кайминя, Мария Калначе, Санта Рыжевская, Инга Рускуле, Инита Штейнберга, Аделина Варламова и Жанна Вердиня. Работы написаны во время пленэра. Свои творческие замыслы авторы реализовали в акриловой живописи или в смешанной технике, а также путем индивидуальных экспериментов, дополняя живопись фрагментами фотографии.

Экспозиция создавалась вне помещения/мастерской. На языке цвета и текстур авторы рассказывают о своих впечатлениях от наблюдений за изменениями в природе, за людьми и их передвижении в городском пространстве. Ведь работа студентов на пленэре – это своего рода игра со временем и светом, погоня за ускользающим мгновением и попытка запечатлеть его при помощи некоторой абстракции. Выставка посвящена одному из основоположников импрессионизма, французскому художнику Клоду Моне (1840-1926), который в свое время много писал на природе (пленэре), мастерски и подробно отражая свои мимолетные впечатления и наблюдения.

Особый вклад в проведение пленэра внесли его руководители – приглашенные профессора Института естественных наук и технологий Даугавпилсского университета Вайдотас Янулис и Ричардас Гарбачаускас (Шяуляйский университет, Литва), а также лектор Виктория Валуева.

Кураторами выставки выступили Виктория Валуева (viktorija.valujeva@du.lv) и Зелтите Баршевска (zeltite.barsevska@du.lv).

Выставка доступна в секторах Художественной и Отраслевой литературы Латгальской Центральной библиотеки с 3 июня по 31 июля.
 

ЛЦБ

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