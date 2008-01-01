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Новости Культура | 1 июня 2019 | 19:28
Пройти по светлому пути картин Евфросиньи Леле
22 мая 2019 года в Даугавпилсском Центре белорусской культуры (ЦБК) в рамках Дней белорусской культуры состоялось открытие персональной выставки картин «Светлый путь к себе» Евфросиньи Леле – члена художественной студии «Колоритный мир» ЦБК, Ассоциации свободных художников Латгалии, белорусского общества «Уздым».
Евфросинья Леле родилась в Беларуси. Все детство прошло в белорусской деревне, среди незамысловатой, но такой милой сердцу природы, что и отложило неизгладимый след на тонкую творческую натуру и до сих пор отражается в ее картинах. В далекие 1960-е годы семья переехала жить в Латвию.
Е.Леле с детства очень любила рисовать, участвовала в школьных выставках, оформляла стенгазету. Взрослая жизнь отодвинула хобби на задний план. Работала оператором на железной дороге, и только перед выходом на пенсию, когда случайно наткнулась на кисточку, вспомнила об увлечении и ушла в него с головой.
Живопись освоила самостоятельно, изучая специальную литературу и работы великих мастеров. Огромное влияние на становление ее как художницы оказал профессионал в своем деле, школьный учитель рисования. А наиболее сильное впечатление произвел представитель русской художественной школы Иван Айвазовский с его морскими пейзажами. К слову, море покорило Евфросинью Леле еще в детстве. Ее первые воспоминания о море связаны со школьной экскурсией на Рижское взморье. Трепетность и благоговение по отношению к морю не покидают ее и по сей день; именно поэтому многие ее картины связаны с морской тематикой и заняли отдельное место на выставке, состоящей из 35 картин.
В экспозицию Ефросинья Леле включила также пейзажи белорусской и латгальской природы, изображенной в разные времена года. Работы выполнены в стиле романтизма и написаны маслом; чувствуется, что пишет художница с огромным удовольствием и радостью, вкладывая в них всю свою душу.
Комментируя свою творческую деятельность, Ефросинья Леле с волнением и радостью отметила, что у каждого человека есть свой внутренний свет, дар и свой путь. Создание картины она сравнивает с появлением на свет ребенка. Каждая работа выношена глубоко в сердце, пронизана эмоциями и переживаниями, в каждую вложен огромный труд и забота. Как доказательство этих слов – 10 проведенных персональных и совместных выставок художницы.
Самыми теплыми и искренними словами, цветами и подарками с замечательной выставкой «виновницу торжества» поздравили руководитель ЦБК Жанна Романовская (с подачи которой в Белорусском доме в 2016 году, накануне Рождества, состоялась первая выставка художницы «Свет в окне»), член правления «Уздыма» Валерий Амбросов, руководитель Латгальской Ассоциации свободных художников Мария Сафронова, руководитель художественной студии ЦБК «Колоритный мир» Велта Лоце.
Проникновенно и душевно прозвучали поздравления из уст давних членов «Уздыма» – старейшего работника культуры Евгении Гуляевой и члена Союза писателей Беларуси Станислава Володько; песни под гитару в исполнении Андрея Праневича. А ведущие мероприятия Галина Сонтоцкая и Мария Пометько стихотворными строками, ассоциативными высказываниями и художественными рассказами о замечательных работах соединяли в гармоничную мозаику все пазлы творческого вечера. Зрителей порадовали музыкальными номерами ансамбль белорусской народной песни «Купалинка» и приятное общение в кругу друзей.
Выставка картин Евфросиньи Леле «Светлый путь к себе» будет открыта в Центре белорусской культуры до 16 августа по адресу: г.Даугавпилс, ул.Алеяс, 68, с 9.00 до 17.00.
Вход свободный.
ЦБК
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