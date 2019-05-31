Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
1 июня
Международный день защиты детей
Именины:
Бернедине, Бирута, Майрита / Анастасия, Дмитрий
Гороскоп на день
Козерог
22 декабря
- 20 января
Сегодня вы будете мучимы жаждой дальних странствий. Коль скоро возможности немедленно сию жажду удовлетворить у вас наверняка нет, путешествуйте мыслью, она-то ничем не ограничена.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 13 .. 15 C
- Утро
- 14 .. 16 C
- День
- 19 .. 21 C
- Вечер
- 16 .. 18 C
- Ветер
- 3 .. 5 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1151 ()
|GBP
|0.8869 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|72.9053 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги
Весеннюю пору тюльпанов и нарциссов сменили букетики ландышей, которые украшают многие дома и офисы. ... {2}
2. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения
3. В Латгале лишь каждый пятый избиратель голосовал за новый Европарламент
4. День 1-го июня в Краславе пройдет под знаком белорусской культуры
5. Во время задержания подозреваемый изрезал полицейского и местного жителя
7. Явка на выборах Европарламента — 32,13%
8. Беларусь приглашает на праздник письменности в Слоним
9. Даугавпилсский театр завершает сезон спектаклем о депрессии в 30 лет
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 1 июня 2019 | 18:59
В Латвии ожидается жара до +32 градусов
На следующей неделе в Латвии ожидается жара — температура воздуха поднимется до +28..+32 градусов, свидетельствуют прогнозы синоптиков.
В первые дни июня температура будет умеренной. В субботу будет сравнительно солнечно, воздух прогреется до +22 градусов, в воскресенье станет пасмурнее и прохладнее, а с понедельника будет преобладать солнце.
В понедельник во второй половине дня температура поднимется до +22..+26 градусов, во вторник до +25..+28 градусов, затем станет еще жарче. Немного прохладнее будет на побережье.
В середине и во второй половине будущей недели возможны сильные грозы, но они затронут небольшие территории, в основном в Курземе, а на большей части страны продолжится засушливая и пожароопасная погода.
По данным Латвийского агентства окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воды в реках и озерах составляет сейчас +13..+18 градусов, в море +10..+14 градусов. На следующей неделе вода постепенно станет более теплой.
По прогнозам «Global Forecast System», 30-градусная жара ожидается в Латвии до 12 июня.
Добавить комментарий