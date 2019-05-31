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Новости Латвия | 1 июня 2019 | 18:59

В Латвии ожидается жара до +32 градусов

D-fakti.lv

На следующей неделе в Латвии ожидается жара — температура воздуха поднимется до +28..+32 градусов, свидетельствуют прогнозы синоптиков.

В первые дни июня температура будет умеренной. В субботу будет сравнительно солнечно, воздух прогреется до +22 градусов, в воскресенье станет пасмурнее и прохладнее, а с понедельника будет преобладать солнце.

В понедельник во второй половине дня температура поднимется до +22..+26 градусов, во вторник до +25..+28 градусов, затем станет еще жарче. Немного прохладнее будет на побережье.

В середине и во второй половине будущей недели возможны сильные грозы, но они затронут небольшие территории, в основном в Курземе, а на большей части страны продолжится засушливая и пожароопасная погода.

По данным Латвийского агентства окружающей среды, геологии и метеорологии, температура воды в реках и озерах составляет сейчас +13..+18 градусов, в море +10..+14 градусов. На следующей неделе вода постепенно станет более теплой.

По прогнозам «Global Forecast System», 30-градусная жара ожидается в Латвии до 12 июня.

Mixnews.lv

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