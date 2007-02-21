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Сегодня вы будете мучимы жаждой дальних странствий. Коль скоро возможности немедленно сию жажду удовлетворить у вас наверняка нет, путешествуйте мыслью, она-то ничем не ограничена.
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Новости Общество | 1 июня 2019 | 18:55
Ушли в мир иной...
С 22 по 28 мая 2019 года в Даугавпилсском загсе было выдано 24 справки о смерти.
В мир иной ушли:
Beļuns Edmunds (09.04.1945 - 25.05.2019)
Daņilova Valentīna (28.02.1969 - 23.05.2019)
Dorotkins Jāzeps (14.01.1943 - 26.05.2019)
Fjodorova Jeļena (17.07.1939 - 27.05.2019)
Gavrilovs Pjotrs (25.06.1942 - 24.05.2019)
Gorlovs Vladimirs (25.07.1956 - 21.05.2019)
Havekins Nikolajs (25.06.1953 - 24.05.2019)
Kovaļčuka Raisa (07.12.1931 - 26.05.2019)
Kuranovs Mihails (12.11.1946 - 21.05.2019)
Lapins Valerijs (11.12.1937 - 21.05.2019)
Litovka Valerijs (17.10.1964 - 23.05.2019)
Markova Ņina (28.08.1953 - 25.05.2019)
Martinkevičs Vitālijs (23.02.1953 - 25.05.2019)
Matease Ksenija (31.01.1941 - 24.05.2019)
Matisāns Kristians (21.02.2007 - 18.05.2019)
Mihailovs Pjotrs (24.06.1951 - 22.05.2019)
Miklaševičs Aleksandrs (08.03.1967 - 27.05.2019)
Paceviča Antoņina (20.06.1926 - 27.05.2019)
Rumjanceva Nadežda (12.05.1945 - 25.05.2019)
Sisojevs Vjačeslavs (02.07.1941 - 24.05.2019)
Smirnova Marija (05.03.1955 - 27.05.2019)
Spruģe Ludmila (14.04.1955 - 23.05.2019)
Stoļarovs Ivans (09.06.1959 - 27.05.2019)
Šimanska Valentīna (08.01.1946 - 22.05.2019).
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