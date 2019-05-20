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Новости Общество | 31 мая 2019 | 18:42

Возобновлено движение трамваев на маршруте №3

В 10.00 31 мая возобновлено движение трамваев на участке от ул.Валкас до Стропского озера. Теперь трамваи 3 маршрута курсируют по основному графику.

В связи с реализацией проекта «Строительство новой трамвайной линии на участке ул.18 Новембра – ул.Веселибас – поселок Стропы в Даугавпилсе», финансируемого из фонда Кохезии, участок трамвайной линии от ул.Валкас до остановки «Стропское озеро» был закрыт для движения с 20.05.2019. Перевозку пассажиров на этом участке маршрута обеспечивали при помощи микроавтобусов. Движение трамваев восстановлено, поэтому введенные дополнительно рейсы микроавтобусов отменяются.

С уважением, АО "Daugavpils satiksme"

Daugavpils
 

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