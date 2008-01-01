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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 31 мая 2019 | 18:38
Членом правления SIA “Daugavpils ūdens” назначена Елена Лапинская
Завершился конкурс на должность члена правления SIA “Daugavpils ūdens”. Заявки подали 3 кандидата. 31 мая держатель долей капитала SIA “Daugavpils ūdens” назначил на должность члена правления предприятия Елену Лапинскую.
Кандидатуру Елены Лаписнкой выбрала конкурсная комиссия. До этого она исполняла обязанности члена правления предприятия.
Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы
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