Даугавпилс посетил посол Великобритании Кит Шеннон

Новости Политика | 31 мая 2019 | 18:34

Посол Великобритании Кит Шеннон прибыл в Даугавпилс с двухдневным визитом. 31 мая посол вместе с посольской делегацией посетили Даугавпилсскую Думу, где встретились с председателем Думы Андреем Элксниньшем.

В ходе встречи обсуждались многие темы. Кит Шеннон удивлен дружелюбием и гостеприимством даугавпилчан. Он положительно оценил то, что в руководстве самоуправления много молодых энергичных людей. Одной из тем общения стала экономика. В Даугавпилсе работает предприятие с Британским капиталом, занимающееся производством ворот и дверей. Это предприятие делегация посольства посетила 30 мая. Вчера делегация также гостила в Русской средней школе-лицее, встретилась с самыми активными молодыми людьми города. Посол, делясь впечатлениями, отметил, что его поразила энергия, языковые навыки, открытость и целеустремленность даугавпилсской молодежи.

Во время разговора с Андреем Элксниньшем также была затронута тема уроженца Даугавпилса Николая Полякова (клоун Коко), который в 1929 году отправился в Лондон, где работал в Лондонском цирке. Даугавпилс заинтересован в том, чтобы узнать побольше об известном земляке, поэтому обсуждалась возможность поисков контактов с его семьей, проживающей в Великобритании.

После встречи в Думе посол Великобритании отправился в Даугавпилсский бизнес-инкубатор.

Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

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