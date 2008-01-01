Качество воды в городских водоемах соответствует норме

Новости Общество | 31 мая 2019 | 18:29

Даугавпилсское Управление коммунального хозяйства в сотрудничестве с представителями Научного института пищевой безопасности, здоровья животных и окружающей среды BIOR 28 мая 2019 года провели забор образцов воды в городских водоемах.

Было проверено 12 мест купания (Ругельский котлован, пляж на озере Губище, Малом Стропском озере, центральный пляж Большого Стропского озера, пляж «Stropu Vilnis» на Большом Стропском озере, пляжи на озерах Шуню, Плотичку, Зиргэзерс, Пороховка, Стропака, Трийкарту, и водоем на Эспланаде).

Полученные результаты анализа образцов показали, что во всех водоемах качество воды соответствует требованиям нормативных актов и в них смело можно купаться.

Управление коммунального хозяйства

Daugavpils

