Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

31 мая

Именины:
Алида, Юсма / Александра, Анастасий, Андрей, Денис

Гороскоп на день

Дева
24 августа
- 23 сентября

Невозможно полностью подготовиться к неожиданности, но быть во всеоружии к тому моменту, когда это событие произойдет, в ваших силах. На ваших глазах сегодня может случиться что-то просто-таки исторических масштабов.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

пятница
Ночь
7 .. 9 C
Утро
15 .. 17 C
День
20 .. 22 C
Вечер
16 .. 18 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги

Весеннюю пору тюльпанов и нарциссов сменили букетики ландышей, которые украшают многие дома и офисы. ... {2}

2. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения

3. Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати" {1}

4. Ушли в мир иной...

5. В Латгале лишь каждый пятый избиратель голосовал за новый Европарламент

6. На следующей неделе тепло вернется

7. Во время задержания подозреваемый изрезал полицейского и местного жителя

8. День 1-го июня в Краславе пройдет под знаком белорусской культуры

9. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

10. Аэропорт ждет частных инвестиций

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Общество | 31 мая 2019 | 18:27

Даугавпилчан призывают стать приемными родителями и опекунами

1 июня во многих странах мира, в том числе в Латвии, отмечают Международный день защиты детей. К сожалению, не у всех ребят есть возможность отпраздновать его в кругу семьи: по данным Государственной Инспекции по защите прав детей, на данный момент в Даугавпилсе 40 ребят в возрасте от 4 до 16 лет находятся в учреждениях внесемейного ухода и нуждаются в семейной среде (опекунах и приемных семьях).

Интересы и права детей в Даугавпилсе защищает Даугавпилсский городской Сиротский суд. Его сотрудники проверяют и оценивают информацию о возможных нарушениях прав детей, и, в случае необходимости, принимают решение об изъятии ребенка из семьи. происходит это только в исключительных случаях, когда существует реальная угроза жизни и здоровью детей. Специалисты отмечают, что в последнее время таких ситуаций стало меньше.

В случае, если единственным возможным решением становится изъятие ребенка, в первую очередь связываются с его родственниками, которые могли бы взять опеку на себя. Если найти родственников, согласных на роль опекуна, не удается, ребенок попадает в приемную семью или специализированное учреждение.

В Даугавпилсском детском доме-приюте «Priedīte» созданы все условия для успешной реабилитации детей. Сотрудники пытаются создать семейную среду, где дети чувствовали бы себя в безопасности. Они рассказывают, что многие воспитанники после достижения совершеннолетия часто посещают бывших воспитателей и товарищей.

Но даже самые хорошие условия жизни в таких учреждениях не могут заменить настоящую и любящую семью. Поэтому сотрудники Сиротского суда призывают ответственных и заботливых людей, у которых есть желание и возможность сделать счастливее хоть одного ребенка, становиться опекунами и приемными семьями. Сделать это может как семья, так и человек, проживающий один.

Стать приемной семьей – серьезный шаг, и, беря на себя эти обязательства, нужно осознавать, что берешь на себя ответственность за ребенка и его дальнейшую судьбу. Сотрудники Сиротского суда тщательно следят за жизнью ребенка в приемной семье, они всегда готовы принять решение в пользу ребенка и оказать необходимую поддержку приемным родителям и опекунам.

О возможностях стать приемной, гостевой семьей или опекуном можно узнать, обратившись в Даугавпилсский Сиротский суд по ул.Райня, 28, Даугавпилс, 1-й этаж, или по тел. 654 76791, а также в центре поддержки внесемейного ухода «Даугавпилс» по ул.Вентспилс,22, Даугавпилс, тел. 29402899.

Информацию о внесемейном уходе можно найти также на домашней странице Латвийской инспекции по защите прав детей www.bti.gov.lv.

Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

Daugavpils


 

Добавить комментарий

 