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Новости Общество | 31 мая 2019 | 18:27
Даугавпилчан призывают стать приемными родителями и опекунами
1 июня во многих странах мира, в том числе в Латвии, отмечают Международный день защиты детей. К сожалению, не у всех ребят есть возможность отпраздновать его в кругу семьи: по данным Государственной Инспекции по защите прав детей, на данный момент в Даугавпилсе 40 ребят в возрасте от 4 до 16 лет находятся в учреждениях внесемейного ухода и нуждаются в семейной среде (опекунах и приемных семьях).
Интересы и права детей в Даугавпилсе защищает Даугавпилсский городской Сиротский суд. Его сотрудники проверяют и оценивают информацию о возможных нарушениях прав детей, и, в случае необходимости, принимают решение об изъятии ребенка из семьи. происходит это только в исключительных случаях, когда существует реальная угроза жизни и здоровью детей. Специалисты отмечают, что в последнее время таких ситуаций стало меньше.
В случае, если единственным возможным решением становится изъятие ребенка, в первую очередь связываются с его родственниками, которые могли бы взять опеку на себя. Если найти родственников, согласных на роль опекуна, не удается, ребенок попадает в приемную семью или специализированное учреждение.
В Даугавпилсском детском доме-приюте «Priedīte» созданы все условия для успешной реабилитации детей. Сотрудники пытаются создать семейную среду, где дети чувствовали бы себя в безопасности. Они рассказывают, что многие воспитанники после достижения совершеннолетия часто посещают бывших воспитателей и товарищей.
Но даже самые хорошие условия жизни в таких учреждениях не могут заменить настоящую и любящую семью. Поэтому сотрудники Сиротского суда призывают ответственных и заботливых людей, у которых есть желание и возможность сделать счастливее хоть одного ребенка, становиться опекунами и приемными семьями. Сделать это может как семья, так и человек, проживающий один.
Стать приемной семьей – серьезный шаг, и, беря на себя эти обязательства, нужно осознавать, что берешь на себя ответственность за ребенка и его дальнейшую судьбу. Сотрудники Сиротского суда тщательно следят за жизнью ребенка в приемной семье, они всегда готовы принять решение в пользу ребенка и оказать необходимую поддержку приемным родителям и опекунам.
О возможностях стать приемной, гостевой семьей или опекуном можно узнать, обратившись в Даугавпилсский Сиротский суд по ул.Райня, 28, Даугавпилс, 1-й этаж, или по тел. 654 76791, а также в центре поддержки внесемейного ухода «Даугавпилс» по ул.Вентспилс,22, Даугавпилс, тел. 29402899.
Информацию о внесемейном уходе можно найти также на домашней странице Латвийской инспекции по защите прав детей www.bti.gov.lv.
Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.
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