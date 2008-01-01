Пятница, 31 мая: в последний день весны — почти сухо

Новости Латвия | 31 мая 2019 | 08:30

D-fakti.lv D-fakti.lv

Утром в большинстве регионов Латвии пройдут дожди. Днем — без осадков.

Ветер сменит направление на западное, юго-западное и усилится. Температура воздуха — от +12 градусов в северной части Латвии до +20 градусов в Латгале.

В Риге — кратковременные дожди. Столбики термометра не поднимутся выше +17. Ветер западного направления усилится до 4-11 метров в секунду.

LSM