Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
31 мая
Именины:
Алида, Юсма / Александра, Анастасий, Андрей, Денис
Гороскоп на день
Телец
21 апреля
- 20 мая
Сегодня вы сможете побить все рекорды неуправляемости и непредсказуемости. Но если это кому и доставит неудобства, то только не вам.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 7 .. 9 C
- Утро
- 15 .. 17 C
- День
- 20 .. 22 C
- Вечер
- 16 .. 18 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1134 ()
|GBP
|0.8818 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|72.3334 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги
Весеннюю пору тюльпанов и нарциссов сменили букетики ландышей, которые украшают многие дома и офисы. ... {2}
2. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения
3. Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати" {1}
4. Аэропорт ждет частных инвестиций
6. Полиция самоуправления, возможно, предотвратила запланированное преступление
7. 25 мая – выборы в Европарламент
8. В Латгале лишь каждый пятый избиратель голосовал за новый Европарламент
9. На следующей неделе тепло вернется
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 31 мая 2019 | 08:30
Пятница, 31 мая: в последний день весны — почти сухо
Утром в большинстве регионов Латвии пройдут дожди. Днем — без осадков.
Ветер сменит направление на западное, юго-западное и усилится. Температура воздуха — от +12 градусов в северной части Латвии до +20 градусов в Латгале.
В Риге — кратковременные дожди. Столбики термометра не поднимутся выше +17. Ветер западного направления усилится до 4-11 метров в секунду.
Добавить комментарий