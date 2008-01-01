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Новости Экономика | 9 июня 2019 | 21:15
Latvijas maiznieks c мая экспортирует продукцию в Норвегию, Швецию и Финляндию
Хлебопекарное предприятие Latvijas maiznieks в мае начало реализацию продукции в Норвегии, Швеции и Финляндии, рассказал член правления компании Марис Дауде, сообщает ЛЕТА.
"Мы заключили договор о поставках продукции на весь текущий год. Это удалось благодаря не только покупке оборудования, но и получению сертификата высокого уровня BRC", - сказал он.
Первый груз чиабатты на скандинавские рынки отправился в мае. Latvijas maiznieks рассматривает возможность реализации в Скандинавии и других продуктов. Дауде напомнил, что инвестиции Latvijas maiznieks в развитие составили за пять лет 14 млн евро.
В 2017 году оборот Latvijas maiznieks составил 26,186 млн евро, прибыль - 469 296 евро.
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