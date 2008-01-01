Изменен порядок приема учеников в 10 класс средней школы

Новости Общество | 31 мая 2019 | 08:07

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В этом году введены новые правила приема в 10 класс, содержащие обязательное требование: в 10 класс средней школы принимаются только те ученики, у которых за государственные проверочные работы по математике, иностранному языку и латышскому языку оценка не ниже 5 баллов, а в школах нацменьшинств результат централизованного экзамена по латышскому языку составляет не ниже 46%.

10-ый класс в средней школе открывается, если в нем будет не менее 22 учеников.

На домашней странице Управления образования г.Даугавпилса www.izglitiba.daugavpils.lv размещена информация о реализуемых в школах учебных программах и правила приема в 10 класс во все городские средние школы: http://izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/Normativie_dokumenti/Uznemsana_10klase/190312_Uznemsanas_kartiba_10kl.pdf



Управление образования