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Новости Спорт | 30 мая 2019 | 22:53

Открыта подача заявок на участие в супер-велозаезде “Augšzemes ezeru loki”

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Любители активного отдыха приглашаются подать заявку на участие в велозаезде, который состоится 15 июня этого года и будет посвящен популяризации нового веломаршрута местного значения № 778 “Augšzemes ezeru loki”, который был промаркирован летом 2018 года. Также велосипедисты ознакомятся с туристическими объектами, которые расположены по пути маршрута.

Велозаезд состоится 15 июня 2019 года. Сбор участников начнется в 9:00 на площади Виенибас, зарегистрироваться можно будет до 9:40. В 10:00 участники мероприятия отправятся на экскурсию в Музей шмаковки. Старт веломаршрута запланирован на 10:40 с площади Виенибас. Финиш - примерно в 17:00 так же на площади Виенибас.

Заезд пройдет по участку велодорожки № 778: Даугавпилс – дом Райниса в Беркенеле – Калкунское поместье – Даугавпилс. Длина участка туда и обратно ~ 30 км, продолжительность заезда ~ 6 ч.

Веломаршрут № 778 является познавательным веломаршрутом, который включает в себя как микрорайон города Даугавпилс со своей своеобразной застройкой, так и сельскую местность, находящейся на территории особо охраняемых ландшафтов „Augšzeme“, которая включает в себя природные парки Медуми и Свентес. Маршрут проходит мимо множества церквей и Свенсткой усадьбы. Рандене, Беркенеле, Грива, которые входят в веломаршрут, являются местами, в которых известный латвийский поэт Райнис проводил свое детство. В Беркенеле создан дом Райниса, в Рандене – место отдыха. Общая длина веломаршрута составляет около 56,5 км.

В велозаезде может участвовать любой желающий (максимальное количество участников 40 человек). Подростки в возрасте от 14 до 18 лет могут участвовать только с родителями или ответственным лицом.
Чтобы принять участие в велозаезде, желающие должны подать электронную заявку АНКЕТА до 12 июня 2019 года.

Велозаезд организует Агентство развития туризма и информации Даугавпилсского городского самоуправления и Агентство самоуправления Даугавпилсского края «TAKA».

Дополнительная информация: +371 65422818, +371 26444810, turisms@daugavpils.lv, +371 29431360, taka@dnd.lv.
 

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