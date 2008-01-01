О проезде школьников в общественном транспорте во время летних каникул

Новости Общество | 30 мая 2019 | 21:16

АО "Daugavpils satiksme" напоминает, что с 1 июня проезд в общественном транспорте для воспитанников городских общеобразовательных учебных учреждений будет бесплатным только при предъявлении действительного бесплатного ученического билета.

При предъявлении действительного ученического удостоверения, стоимость проезда составит 0,05 евро. если у ученика нет при себе ни бесплатного ученического билета для проезда в городском общественном транспорте, ни ученического удостоверения, стоимость проезда составит 0,50 евро (по воскресеньям и в праздничные дни – 0,25 евро).

AО "Daugavpils satiksme"

Daugavpils

