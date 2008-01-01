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Попробуйте внушить вашим друзьям и коллегам, что даже совершенно очевидные казалось бы вещи могут таить в себе глубинный смысл, выявить который - задача достойная и весьма поучительная.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 30 мая 2019 | 21:16
О проезде школьников в общественном транспорте во время летних каникул
АО "Daugavpils satiksme" напоминает, что с 1 июня проезд в общественном транспорте для воспитанников городских общеобразовательных учебных учреждений будет бесплатным только при предъявлении действительного бесплатного ученического билета.
При предъявлении действительного ученического удостоверения, стоимость проезда составит 0,05 евро. если у ученика нет при себе ни бесплатного ученического билета для проезда в городском общественном транспорте, ни ученического удостоверения, стоимость проезда составит 0,50 евро (по воскресеньям и в праздничные дни – 0,25 евро).
AО "Daugavpils satiksme"
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