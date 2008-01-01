Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

30 мая

Именины:
Лолита, Витолдс / Пальмира, Степан

Гороскоп на день

Стрелец
23 ноября
- 21 декабря

Сегодня основной ценностью для вас, сколь бы меркантильно это не звучало, будут деньги. Будьте готовы решать серьезные финансовые вопросы.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
Ночь
7 .. 9 C
Утро
11 .. 13 C
День
16 .. 18 C
Вечер
13 .. 15 C
Ветер
2 .. 4 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги

Весеннюю пору тюльпанов и нарциссов сменили букетики ландышей, которые украшают многие дома и офисы. ... {2}

2. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения

3. Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати" {1}

4. Аэропорт ждет частных инвестиций

5. Ушли в мир иной...

6. Полиция самоуправления, возможно, предотвратила запланированное преступление

7. 25 мая – выборы в Европарламент

8. В Латгале лишь каждый пятый избиратель голосовал за новый Европарламент

9. На следующей неделе тепло вернется

10. Зато нас по головке погладят! {244}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Латвия | 30 мая 2019 | 21:12

Четверг, 30 мая: солнечно и сухо

Сегодня ожидается солнечная и сухая погода, к вечеру на западе облачности станет больше.

Ветер юго-западный, южный, слабый, на побережье умеренный. Максимальная температура воздуха — +17…+20 градусов, на побережье +14…+17 градусов.

В Риге солнечно. Температура — +17…+19 градусов.

LSM
 

Добавить комментарий

 