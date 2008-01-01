Точка зрения
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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
30 мая
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Сегодня основной ценностью для вас, сколь бы меркантильно это не звучало, будут деньги. Будьте готовы решать серьезные финансовые вопросы.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Латвия | 30 мая 2019 | 21:12
Четверг, 30 мая: солнечно и сухо
Сегодня ожидается солнечная и сухая погода, к вечеру на западе облачности станет больше.
Ветер юго-западный, южный, слабый, на побережье умеренный. Максимальная температура воздуха — +17…+20 градусов, на побережье +14…+17 градусов.
В Риге солнечно. Температура — +17…+19 градусов.
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