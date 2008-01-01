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Новости Культура | 29 мая 2019 | 20:19
«Красивое лето в библиотеке» снова приглашает участников
Уже седьмой год публичные библиотеки Даугавпилса призывают детей дошкольного и школьного возраста увлекательно и с пользой провести свободное время, приняв участие в программе поощрения чтения «Красивое лето в библиотеке». В рамках программы предлагаются занимательные и познавательные занятия для индивидуальных участников и ряд актуальных тематических мероприятий для групп детских летних лагерей.
Все три месяца летних каникул по четвергам с 11:00 по 13:00 в филиалах Латгальской Центральной библиотеки (ЛЦБ) детям будут предложены специально подобранные занятия – литературные мероприятия и краеведческие уроки, творческие мастерские и конкурсы, турниры по настольным играм и занятия на открытом воздухе, эстафеты, флэшмобы, различные праздники и другие увлекательные мероприятия. 22 августа в каждой библиотеке пройдет заключительное мероприятие, где самые активные участники программы «Красивое лето в библиотеке» будут награждены призами.
Для летних лагерей Латгальская Центральная библиотека (ул. Ригас, 22а) подготовила два интерактивных мероприятия. С 4 июня по 23 августа у детей будет возможность расширить свои знания о разнообразии водных обитателей и роли человека в сохранении чистоты водоемов, приняв участие в мероприятии «Удивительный подводный мир». Будет предложен рассказ о распространении воды в природе и наиболее популярных водных животных, о роли человека в сохранении чистоты окружающей среды. Практическое задание «Головоломка букв» и создание аппликаций красочных водных обитателей позволят укрепить полученные знания. Возраст участников: 5-16 лет, заявки на групповые посещения по телефону 654 76344.
В этом году особое мероприятие для летних лагерей предлагает Семейный центр цифровых технологий ЛЦБ. Каждый вторник и четверг с 4 июня по 22 августа дети смогут отправиться в экспедицию под названием «В мире компьютеров», где они узнают, когда и почему появились первые компьютеры и Интернет, где и в каких целях компьютеры используются сегодня. Участникам мероприятия будут предложены практические задания «Сафари компьютеров», «Пиши, как компьютер», а также игры с использованием технологии Kinect. Возраст участников: 8-12 лет, заявки на групповые посещения по телефону 654 49090.
Тематическое мероприятие «Be Fit with Info USA» (Будь в форме с Информационным центром США) будет доступно для летних лагерей с 4 июня по 19 июля. Информационный центр США Латгальской Центральной библиотеки предложит заняться гимнастикой, играть в игры и узнать много полезных фактов о здоровом образе жизни, одновременно дополняя знания английского языка. Мероприятие будет проводиться билингвально (на английском и латышском или на английском и русском языках), его продолжительность: 60-90 минут. Содержание будет приспособлено к возрасту участников. Подробная информация и запись по телефону 654 22483.
Увлекательные и познавательные тематические мероприятия для детских летних лагерей доступны также в филиалах Латгальской Центральной библиотеки. Заявки на участие просьба делать по меньшей мере за неделю до мероприятия на контактные телефоны библиотек.
«Красивое лето в библиотеке» ждет всех желающих! Приходи и участвуй!
Информацию подготовила:
Специалист по связям с общественностью ЛЦБ
Яна Конопецка
65476345
jana.konopecka@lcb.lv
www.facebook.com/lcb.lv
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