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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
29 мая
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Вы думаете о ком-то, и этот кто-то полностью занимает вашу голову, не оставляя места для насущных проблем. Придется все-таки несколько потеснить этого монополиста.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 29 мая 2019 | 20:15
29 мая объявлен открытый конкурс на проектирование болотной тропы у зоосада
Специалисты Латгальского зоосада разработали проект, в котором предусмотрено создание новых объектов не только на территории зоосада, но и в расположенной рядом уникальной болотистой местности. Первый шаг в развитии этой территории – создание тропы, прогуливаясь по которой посетители смогут наблюдать за жизнью обитателей болота.
Согласно задумке, протяженность болотной тропы составит 1,5 километра. Запланировано и создание специальных замаскированных мест для наблюдения за птицами.
29 мая объявлен открытый конкурс «Проектировочные работы 1-й очереди развития инфраструктуры Латгальского зоосада – создание инфраструктуры туристического и познавательного объекта «Многообразие Латгальской болотистой местности» в болоте на Эспланаде».
Предложения можно подавать до 10.00 19 июня.
Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.
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