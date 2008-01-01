29 мая объявлен открытый конкурс на проектирование болотной тропы у зоосада

Новости Общество | 29 мая 2019 | 20:15

Специалисты Латгальского зоосада разработали проект, в котором предусмотрено создание новых объектов не только на территории зоосада, но и в расположенной рядом уникальной болотистой местности. Первый шаг в развитии этой территории – создание тропы, прогуливаясь по которой посетители смогут наблюдать за жизнью обитателей болота.

Согласно задумке, протяженность болотной тропы составит 1,5 километра. Запланировано и создание специальных замаскированных мест для наблюдения за птицами.

29 мая объявлен открытый конкурс «Проектировочные работы 1-й очереди развития инфраструктуры Латгальского зоосада – создание инфраструктуры туристического и познавательного объекта «Многообразие Латгальской болотистой местности» в болоте на Эспланаде».

Предложения можно подавать до 10.00 19 июня.

Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

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