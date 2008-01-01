Близятся работы по укладке асфальта на улице Селияс

Новости Общество | 29 мая 2019 | 20:11

В связи с работами по укладке асфальтового покрытия на отрезке улицы Селияс от улицы Брянскас до улицы Лигинишкю с 3 июня до 21 июня 2019 года движение автотранспорта будет организовано согласно дорожной схеме.

Управление коммунального хозяйства Даугавпилса призывает водителей быть внимательными и следить за дорожными знаками на отмеченном отрезке дороги.

Daugavpils

