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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

29 мая

Международный день миротворцев ООН

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Сегодня вы будете человеком исключительно высоких моральных качеств. Не то, чтобы обычно это было не так, но нынче ваша щепетильность и вовсе не будет иметь никаких границ. Но, все же не слишком усердствуйте.

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Новости Общество | 29 мая 2019 | 20:11

Близятся работы по укладке асфальта на улице Селияс

В связи с работами по укладке асфальтового покрытия на отрезке улицы Селияс от улицы Брянскас до улицы Лигинишкю с 3 июня до 21 июня 2019 года движение автотранспорта будет организовано согласно дорожной схеме.

Управление коммунального хозяйства Даугавпилса призывает водителей быть внимательными и следить за дорожными знаками на отмеченном отрезке дороги.

Daugavpils
 

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