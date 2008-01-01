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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
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Вы, безусловно, - венец творения, уникальный во всех отношениях. Сим стоит гордиться, однако не надо забывать, что почти каждый из оставшихся представителей человечества склонен думать так же. И они тоже имеют на это право. Сегодня вам придется искать компромисс между своими амбициями и повседневными обязанностями.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Культура | 29 мая 2019 | 18:32
Даугавпилсские поляки поздравили мам и закрыли сезон
Центр польской культуры (ЦПК) завершил сезон концертом и выставкой, посвященными Дню матери. В отличие от Латвии, в Польше День матери всегда отмечается в один и тот же день — 26 мая.
«Этот праздник в Польше, как и в Латвии, не является выходным днем, но он любим и согрет особым теплом, — рассказала глава ЦПК Жанна Станкевич. — Мы по традиции пригласили мам и бабушек на концерт, а после концерта дети подарили им сделанные своими руками сувениры — цветочки с пожеланиями».
В праздничной программе участвовали коллектив фольклорного танца «Кукулечка» под руководством самой Жанны Станкевич, солистка вокального ансамбля «Краски Даугавы» Ангелина Мальцева, юные артисты из клуба «Польская хатка» (руководитель Рената Рожачёнок) и театральной студии «Улыбающаяся радуга», которую возглавляет актриса Даугавпилсского театра Милена Савкина. Последние порадовали зрителей спектаклем «Золушка».
Самодеятельная художница Альфреда Булионко выставила в Польском доме очередную порцию своих вышитых картин. Это не первая экспозиция рукодельницы, унаследовавшей увлечение вышиванием от матери. Первая работа Альфреды появилась в 1999 году, так что можно говорить о своеобразном двадцатилетии творческой деятельности. А. Булионко всегда подчеркивает, что вышивание помогает ей обрести душевный покой, отразить свои религиозные размышления и показать красоту и гармонию окружающего мира.
Выставка в Центре польской культуры называется «Женщина и …» и продлится до конца лета.
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