Даугавпилсские поляки поздравили мам и закрыли сезон

Новости Культура | 29 мая 2019 | 18:32

Центр польской культуры (ЦПК) завершил сезон концертом и выставкой, посвященными Дню матери. В отличие от Латвии, в Польше День матери всегда отмечается в один и тот же день — 26 мая.

«Этот праздник в Польше, как и в Латвии, не является выходным днем, но он любим и согрет особым теплом, — рассказала глава ЦПК Жанна Станкевич. — Мы по традиции пригласили мам и бабушек на концерт, а после концерта дети подарили им сделанные своими руками сувениры — цветочки с пожеланиями».

В праздничной программе участвовали коллектив фольклорного танца «Кукулечка» под руководством самой Жанны Станкевич, солистка вокального ансамбля «Краски Даугавы» Ангелина Мальцева, юные артисты из клуба «Польская хатка» (руководитель Рената Рожачёнок) и театральной студии «Улыбающаяся радуга», которую возглавляет актриса Даугавпилсского театра Милена Савкина. Последние порадовали зрителей спектаклем «Золушка».

Самодеятельная художница Альфреда Булионко выставила в Польском доме очередную порцию своих вышитых картин. Это не первая экспозиция рукодельницы, унаследовавшей увлечение вышиванием от матери. Первая работа Альфреды появилась в 1999 году, так что можно говорить о своеобразном двадцатилетии творческой деятельности. А. Булионко всегда подчеркивает, что вышивание помогает ей обрести душевный покой, отразить свои религиозные размышления и показать красоту и гармонию окружающего мира.

Выставка в Центре польской культуры называется «Женщина и …» и продлится до конца лета.

LSM

