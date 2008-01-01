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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
29 мая
Международный день миротворцев ООН
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Сегодня вы будете человеком исключительно высоких моральных качеств. Не то, чтобы обычно это было не так, но нынче ваша щепетильность и вовсе не будет иметь никаких границ. Но, все же не слишком усердствуйте.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 29 мая 2019 | 18:29
Среда, 29 мая: еще пасмурно, но осадков меньше
Сегодня в Латвии ожидается облачная с прояснениями погода. Местами возможны дожди, а в восточной части страны — грозы, предупреждают синоптики.
Ветер северо-западного направления усилится в Курземе до 5-11 метров в секунду. На остальной территории Латвии сила ветра не превысит 3-5 метров в секунду. Температура воздуха +12..+18 градусов.
В Риге днем будет облачно с прояснениями. В первой половине дня — дожди. После обеда — без осадков. Столбики термометра не поднимутся выше +16. Слабый северо-западный ветер.
Минувшей ночью над Латвией пролились сильные дожди — по данным метеоцентра, самые мощные с начала года: выпало до 24 мм осадков. Тем не менее, сообщается на сайте ведомства, в латвийских лесах сохраняется повышенная сухость и пожароопасность.
LSM
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