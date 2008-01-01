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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
28 мая
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Сегодня вам захочется одновременно и пуститься в авантюру, и обеспечить себе надежные тылы. Проведите этот день с семьей за городом.
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Спорт | 28 мая 2019 | 17:54
VIII Karate Grand Prix “Daugavpils Fortress“
В воскресенье, 2 июня, состоится Международный турнир по Карате "VIII Karate Grand Prix Daugavpils Fortress" с участием юных спортсменов из Литвы, Беларуси, России и Латвии. Турнир будет проходить в Зале спортивной школы BJSS (ул. Кандавас 17а). Соревнования по КАТА (комплексы) начнутся в 10.00, а в 14.00 турнир по КУМИТЕ (поединки).
В этом году исполняется 40 лет карате в Даугавпилсе. Администрация Даугавпилсской Академии Карате "LFSKA" приглашает всех каратистов, которые занимались или занимаются карате в нашем городе, посетить турнир "Daugavpils Fortress", где Вы встретите своих старых друзей, обменяетесь приятными воспоминаниями и насладитесь карате в исполнении молодых мастеров.
Приглашаем горожан и гостей города поддержать наших каратистов!
Более подробная информация на домашней странице Даугавпилсской Академии Карате "LFSKA": www.karateshotokan.lv
Автор: Info "LFSKA"
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