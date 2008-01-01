Новости Спорт | 28 мая 2019 | 17:54

В воскресенье, 2 июня, состоится Международный турнир по Карате "VIII Karate Grand Prix Daugavpils Fortress" с участием юных спортсменов из Литвы, Беларуси, России и Латвии. Турнир будет проходить в Зале спортивной школы BJSS (ул. Кандавас 17а). Соревнования по КАТА (комплексы) начнутся в 10.00, а в 14.00 турнир по КУМИТЕ (поединки).

В этом году исполняется 40 лет карате в Даугавпилсе. Администрация Даугавпилсской Академии Карате "LFSKA" приглашает всех каратистов, которые занимались или занимаются карате в нашем городе, посетить турнир "Daugavpils Fortress", где Вы встретите своих старых друзей, обменяетесь приятными воспоминаниями и насладитесь карате в исполнении молодых мастеров.

Приглашаем горожан и гостей города поддержать наших каратистов!



Более подробная информация на домашней странице Даугавпилсской Академии Карате "LFSKA": www.karateshotokan.lv



Автор: Info "LFSKA"

Daugavpils

