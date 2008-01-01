Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
28 мая
Именины:
Вилхелмс, Винис / Анастасия, Дмитрий
Гороскоп на день
Козерог
22 декабря
- 20 января
Ваши подозрения скорее всего подтвердятся. Как только это произойдет, начинайте действовать соответственно, не стоит ждать лишних доказательств.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 12 .. 14 C
- Утро
- 16 .. 18 C
- День
- 17 .. 19 C
- Вечер
- 19 .. 21 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1198 ()
|GBP
|0.8822 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|72.185 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги
Весеннюю пору тюльпанов и нарциссов сменили букетики ландышей, которые украшают многие дома и офисы. ... {2}
2. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения
3. Аэропорт ждет частных инвестиций
4. Вузы Пскова и Даугавпилса договорились сотрудничать
5. Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати" {1}
6. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима
7. Даугавпилс готовится к пляжному сезону
8. В библиотеке расскажут о профилактике заболеваний позвоночника
9. В Даугавпилсской крепости состоялась ночь музеев 2019!
10. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 28 мая 2019 | 17:51
В Даугавпилсе прошла конференция об административно-территориальной реформе
27 мая в Даугавпилсском университете прошла конференция «Вызовы развитию территорий Латвии», организованная Ассоциацией больших городов Латвии, региональными ВУЗами и Латвийским союзом самоуправлений.
Такие встречи проводятся в семи городах Латвии, чтобы досконально изучить разработанную Министерством охраны среды и регионального развития новую административно-территориальную модель, согласно которой до 2021 года количество самоуправлений в Латвии планируется уменьшить до 35, образовывая их вокруг центров развития регионального значения.
Организаторы конференции в Даугавпилсе главной темой выбрали внутреннюю и внешнюю безопасность и оценку изменений территориального разделения с позиции вопросов безопасности. Но дискуссия развернулась намного шире: обсуждались проблемы, связанные с человеческими ресурсами, медициной, образованием, экономикой и многими другими отраслями.
В мероприятии приняли участие специалисты и эксперты самоуправлений, представители ДУ, Латвийского союза самоуправлений, Ассоциации больших городов Латвии, Торгово-промышленной палаты и министерств, а также депутаты Сейма. Обращаясь к присутствующим, депутат Сейма Инга Голдберга рассказала о ходе разработки проекта реформы и отметила, насколько важно осуществлять ее продуманно и ответственно, чтобы жители оказались в выигрыше. Она также акцентировала тот факт, что в контексте реформы еще много неясностей, которые необходимо устранить, чтобы процесс прошел успешно и поставленная цель была достигнута.
Цикл дискуссий начался в Вентспилсе, где обсуждались вопросы здравоохранения. Затем в Лиепае - уделили внимание сфере образования. В продолжении последуют дискуссии о мобильности, финансовых ресурсах самоуправлений и земельных ресурсах. Высказанные мнения и предложения обобщат на заключительной конференции, которая пройдет в Риге 10 июня.
Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.
Добавить комментарий