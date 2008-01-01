В Даугавпилсе прошла конференция об административно-территориальной реформе

Новости Общество | 28 мая 2019 | 17:51

27 мая в Даугавпилсском университете прошла конференция «Вызовы развитию территорий Латвии», организованная Ассоциацией больших городов Латвии, региональными ВУЗами и Латвийским союзом самоуправлений.

Такие встречи проводятся в семи городах Латвии, чтобы досконально изучить разработанную Министерством охраны среды и регионального развития новую административно-территориальную модель, согласно которой до 2021 года количество самоуправлений в Латвии планируется уменьшить до 35, образовывая их вокруг центров развития регионального значения.

Организаторы конференции в Даугавпилсе главной темой выбрали внутреннюю и внешнюю безопасность и оценку изменений территориального разделения с позиции вопросов безопасности. Но дискуссия развернулась намного шире: обсуждались проблемы, связанные с человеческими ресурсами, медициной, образованием, экономикой и многими другими отраслями.

В мероприятии приняли участие специалисты и эксперты самоуправлений, представители ДУ, Латвийского союза самоуправлений, Ассоциации больших городов Латвии, Торгово-промышленной палаты и министерств, а также депутаты Сейма. Обращаясь к присутствующим, депутат Сейма Инга Голдберга рассказала о ходе разработки проекта реформы и отметила, насколько важно осуществлять ее продуманно и ответственно, чтобы жители оказались в выигрыше. Она также акцентировала тот факт, что в контексте реформы еще много неясностей, которые необходимо устранить, чтобы процесс прошел успешно и поставленная цель была достигнута.

Цикл дискуссий начался в Вентспилсе, где обсуждались вопросы здравоохранения. Затем в Лиепае - уделили внимание сфере образования. В продолжении последуют дискуссии о мобильности, финансовых ресурсах самоуправлений и земельных ресурсах. Высказанные мнения и предложения обобщат на заключительной конференции, которая пройдет в Риге 10 июня.

Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

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