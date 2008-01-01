Очередная пресс-конференция в Даугавпилсской Городской Думе

Новости Политика | 28 мая 2019 | 17:48

28 мая в Даугавпилсской городской думе состоялась очередная пресс-конференция. С представителями прессы встретились председатель Думы Андрей Элксниньш, первый заместитель председателя Думы Игорь Прелатов и председатель Хозяйственного комитета Валерий Кононов.

В начале пресс-конференции методист Даугавпилсского Управления образования Илзе Онзуле рассказала о том, что у взрослых горожан есть возможность принять участие в проекте и освоить новые навыки и профессии, чтобы быть востребованными на рынке труда.

Журналисты задавали вопросы о городском хозяйстве, работе ПЖКХ, сроках поставки новых трамваев и сдаче в эксплуатацию новой трамвайной линии, о ходе строительных работ в школе «Саулес». В завершении пресс-конференции председатель Думы Андрей Элксниньш пояснил представителям масс-медиа ситуацию с проектом утепления основной школы Сасканяс.

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