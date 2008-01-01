Вторник, 28 мая: дожди продолжаются

Новости Латвия | 28 мая 2019 | 17:43

Во вторник Латвию с юга пересечет новая зона осадков, прогнозируют синоптики.

Ночь на вторник в основном пройдет без дождей, похолодает до +5..+12 градусов.

Днем начиная с южных районов небо постепенно затянется облаками, пройдут дожди, местами сильные, с грозой. Температура составит +12..+17 градусов, в юго-восточных районах до +21.

В Риге в ночь на 28 мая осадков не ожидается, температура опустится до +9 градусов. Днем будет пасмурно и дождливо, температура воздуха составит до +16 градусов.

LSM

