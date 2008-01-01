Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

28 мая

Именины:
Вилхелмс, Винис / Анастасия, Дмитрий

Гороскоп на день

Весы
24 сентября
- 23 октября

Сегодня вы будете подобны фарфоровой вазе - тонки, изящны и очень хрупки. Следует избегать любых ситуаций, чреватых конфликтом.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

вторник
Ночь
12 .. 14 C
Утро
16 .. 18 C
День
17 .. 19 C
Вечер
19 .. 21 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги

Весеннюю пору тюльпанов и нарциссов сменили букетики ландышей, которые украшают многие дома и офисы. ... {2}

2. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения

3. Аэропорт ждет частных инвестиций

4. Вузы Пскова и Даугавпилса договорились сотрудничать

5. Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати" {1}

6. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима

7. Даугавпилс готовится к пляжному сезону

8. В библиотеке расскажут о профилактике заболеваний позвоночника

9. В Даугавпилсской крепости состоялась ночь музеев 2019!

10. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Латвия | 28 мая 2019 | 17:43

Вторник, 28 мая: дожди продолжаются

Во вторник Латвию с юга пересечет новая зона осадков, прогнозируют синоптики.

Ночь на вторник в основном пройдет без дождей, похолодает до +5..+12 градусов.

Днем начиная с южных районов небо постепенно затянется облаками, пройдут дожди, местами сильные, с грозой. Температура составит +12..+17 градусов, в юго-восточных районах до +21.

В Риге в ночь на 28 мая осадков не ожидается, температура опустится до +9 градусов. Днем будет пасмурно и дождливо, температура воздуха составит до +16 градусов.

LSM
 

Добавить комментарий

 