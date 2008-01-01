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Новости Политика | 26 мая 2019 | 21:03

В Латгале лишь каждый пятый избиратель голосовал за новый Европарламент

D-fakti.lv

На выборах Европарламента в Латвии самая низкая явка избирателей традиционно оказалась в Латгалии – 23,62%. До избирательных участков дошел 48 581 избиратель из 205 654 имеющих право голоса.

В Латгалии самая высокая активность избирателей была в Варкавском крае - 30,53%, Прейльском крае - 29,09% и Резекне - 27,99%.
В свою очередь, ниже всего явка избирателей была в Дагдском крае - 17,55%, Циблском крае - 17,73% и Даугавпилсском крае - 18,20%.

В целом по Латвии активность избирателей проявилась 33,44%, по регионам:
Рига – 39,18%
Видземе – 36,16%
Курземе – 30,10%
Земгале – 29,58%
Латгале – 23,62%.
 

D-fakti.lv

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