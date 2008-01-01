Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
25 мая
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Избавьтесь от того хлама, который навевает вам неприятные воспоминания. Вы, возможно, даже получите некоторую прибыль, если не поленитесь донести его до старьевщика.
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Новости Латвия | 25 мая 2019 | 22:26
Явка на выборах Европарламента — 32,13%
Голосование на выборах Европарламента завершилось: явка составила 453 653 человек, свой выбор сделали 32,13% имеющих право голоса. Результаты Центризбирком обнародует в ночь с воскресенья на понедельник.
Таким образом на этих выборах проголосовало больше людей, чем в 2014 году, когда явка составила 445 225 человек или 30% от всех избирателей, сообщает агентство LETA.
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