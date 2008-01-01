Явка на выборах Европарламента — 32,13%

Новости Латвия | 25 мая 2019 | 22:26

Пресс-фото Пресс-фото

Голосование на выборах Европарламента завершилось: явка составила 453 653 человек, свой выбор сделали 32,13% имеющих право голоса. Результаты Центризбирком обнародует в ночь с воскресенья на понедельник.

Таким образом на этих выборах проголосовало больше людей, чем в 2014 году, когда явка составила 445 225 человек или 30% от всех избирателей, сообщает агентство LETA.

LSM