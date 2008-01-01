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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

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Сегодня кто-то очень глупый может все испортить, причем руководствоваться он при этом будет самыми благими намерениями. Возможно, вам все-таки удастся спасти положение, если успеете перехватить эту замечательную личность и озадачить ее чем-нибудь до конца дня.

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Новости Культура | 25 мая 2019 | 21:56

День 1-го июня в Краславе пройдет под знаком белорусской культуры

D-fakti.lv

1 июня 2019 года в 11 часов стартует Белорусский день в Краславе, сообщает консул Республики Беларусь в Даугавпилсе Евгения Борткевич.

В рамках мероприятия состоится:
- презентация туристических возможностей и Кулинарного наследия Республики Беларусь,
- мастер-классы по изготовлению изделий из глины, маляванок, кукол-оберегов мастерами из Республики Беларусь,
- презентация белорусских рушников.

Также у дворца Плятеров состоится выступление творческих коллективов белорусских обществ "Вербіца" (Дагда) и "Вяселка" (Краслава) и народного театра фольклора "Цярэшка" (г.Глубокое).

Добро пожаловать на Белорусский день в Краславу!
 

D-fakti.lv

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