День 1-го июня в Краславе пройдет под знаком белорусской культуры

Новости Культура | 25 мая 2019 | 21:56

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1 июня 2019 года в 11 часов стартует Белорусский день в Краславе, сообщает консул Республики Беларусь в Даугавпилсе Евгения Борткевич.

В рамках мероприятия состоится:

- презентация туристических возможностей и Кулинарного наследия Республики Беларусь,

- мастер-классы по изготовлению изделий из глины, маляванок, кукол-оберегов мастерами из Республики Беларусь,

- презентация белорусских рушников.

Также у дворца Плятеров состоится выступление творческих коллективов белорусских обществ "Вербіца" (Дагда) и "Вяселка" (Краслава) и народного театра фольклора "Цярэшка" (г.Глубокое).

Добро пожаловать на Белорусский день в Краславу!



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