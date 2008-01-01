Даугавпилсский Русский дом отпраздновал четверть века

Новости Культура | 25 мая 2019 | 21:35

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В мае юбилеи отмечают сразу несколько центров национальных культур Даугавпилса: о 20-летии Центра белорусской культуры Rus.Lsm.lv уже рассказывал, а 24 мая, в День памяти создателей славянской письменности Кирилла и Мефодия, свое 25-летие отпраздновал Центр русской культуры (ЦРК).

ЦРК начал работу в 1994 году в бывшем доме видного политического и общественного деятеля Первой республики Мелетия Каллистратова на улице Нометню. Весной 2010 года Центр русской культуры был вынужден отказаться от аренды особняка на Нометню и переехал на Таутас, 11. Летом 2012 года совершился третий переезд: здание на Таутас вернула себе староверская община, а Русский дом получил от самоуправления в бессрочное безвозмездное пользование двухэтажное здание на улице Варшавас, 14, во дворе которого и принимал гостей.

Их было много, всех не перечислить. Приехали друзья из екабпилсского русского общества «Родник», из Кохтла-Ярве (Эстония), Висагинаса (Литва), ансамбль казачьей песни «Лазоревый цветок» из Резекне, коллективы из Владимира, Москвы и Белоруссии. Поздравить Русский дом прибыл митрополит Рижский и всея Латвии Александр, сказавший: «Очень рад оказаться в родном городе, где прошло мое детство, жили мои родители, где я учился в педагогическом институте». Пришли депутаты самоуправления и Сейма, дипломаты, представители национально-культурных обществ, городского музея, Латгальской центральной библиотеки, Даугавпилсского университета, Управления образования и т. д.

Юбилей ЦРК органично прирос юбилеем его бессменного в течение всех 25 лет руководителя Героиды Богдановой, недавно отметившей 85-летие.

«Я всё помню с первого дня, — сказала Rus.Lsm.lv Г. Богданова. — Помню, что в день открытия была хорошая погода, как и теперь. Помню наши первые научные конференции, профессоров Мекша и Трофимова, которых, увы, уже нет с нами. Потом сложилась традиция наших праздников, они давно стали частью культурной жизни города. Я мечтаю как можно дольше здесь работать и навсегда сохранить наш удивительный Русский дом. И думаю о достойной смене…»

Нынешний ЦРК — это, с одной стороны, многочисленные городские праздники, концерты, конкурсы; с другой — музейные экспозиции, расположившиеся в гостеприимном двухэтажном особняке. Тут и хохломская роспись, и собрание гжельского фарфора, и комнаты, посвященные Динабургу в 1812 году, истории православия и старообрядчества, столетию Латвии и т. д.

Особым гостем праздничных мероприятий стал фольклорный коллектив «Кладец» из Москвы. Особым, потому что не ограничился участием в обширной поздравительной программе и в субботу, 25 мая, дал большой концерт для горожан во Дворце культуры. Гости из Новофедоровского поселения Москвы не скупились на комплименты.

«Так получилось, что мы очень давно, 22 года назад, у вас бывали, — рассказали создательница и руководитель «Кладеца» Татьяна Разбоева и глава Новофедоровской администрации Надежда Рузаева. — У ансамбля был другой состав, с ним к вам и ездили. Помним Дом Каллистратова, его первые коллекции. Латвии просто повезло с Героидой Ивановной Богдановой — она так тщательно собирает и систематизирует материальную и нематериальную русскую культуру, аккумулирует идеи, хранит команду. Пусть у вас будет побольше молодежи».

LSM