Каратисты SOCHIN отлично выступили на чемпионате Саласпилса

Новости Спорт | 24 мая 2019 | 21:28

SOCHIN SOCHIN

19 мая 2019 года в г.Саласпилс состоялся 10th International SALASPILS KARATE CUP.

Чемпионат проводился по олимпийским правилам WKF, на 4 татами, и собрал 300 спортсменов из Латвии, Литвы, Эстонии, России.

Salaspils Cup проводился в 4-х дисциплинах: КАТА - показательные

выступления, или - бой с "тенью", - TEAM KATA,- KUMITE (поединки) и TEAM KUMITE (поединки команд "стенка на стенку").

Даугавпилс на Чемпионате Саласпилса представляли спортсмены SOCHIN каратэ клуба (президент Сергей Иванько). Чемпионат рейтинговый. Результаты его необходимы для того, что бы спортсмен был зачислен в сборную Латвии. Все спортсмены SOCHIN выступали в поединках.

Результаты Чемпионата:

- Николай Романцевич - 1 место,

- Элина Сафронова - 2 место,

- Алиса Иванько - 2 место,

- Денис Куранов - 3 место,

- Дмитрий Важенин - 3 место.

Впереди у спортсменов SOCHIN - подготовка к Юношеским Олимпийским Играм, которые состоятся 6 июня 2019 года в г.Елгава.



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