Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
25 мая
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Сегодня кто-то очень глупый может все испортить, причем руководствоваться он при этом будет самыми благими намерениями. Возможно, вам все-таки удастся спасти положение, если успеете перехватить эту замечательную личность и озадачить ее чем-нибудь до конца дня.
Источник: ignio.com
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Новости В мире | 25 мая 2019 | 20:10
Беларусь приглашает на праздник письменности в Слоним
1 сентября 2019 г. в городе Слониме Гродненской области состоится XXVI День белорусской письменности, посвященный Году малой родины в Республике Беларусь, 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и юбилейным датам классиков литературы В.Быкова, М.Лынькова, А.Кулешова, А.Савицкого, П.Труса, И.Серкова, А.Якимовича, Е.Лось.
В рамках праздника участники и гости могут ознакомиться с новыми книжными изданиями, встретиться с белорусскими и зарубежными литераторами, журналистами, издателями, послушать выступления поэтов и писателей, творческих коллективов и исполнителей.
Среди основных мероприятий праздника:
Международный круглый стол с участием зарубежных литераторов, финал Республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика», а также научно-практическая конференция «Слонімскія чытанні», посвященная истории города – столицы праздника и района;
Республиканская научно-просветительская экспедиция «Дорога к Святыням с Благодатным Огнем от Гроба Господнего», в которой участвуют представители творческой и научной интеллигенции, духовенства.
Фестиваль книги и прессы, площадки мастеров народного творчества, художников, детские городки, выставочные экспозиции музеев и библиотек. В течение всего дня будут проходить презентации белорусских издательств, выступления творческих молодежных коллективов области, другие мероприятия.
На протяжении праздничного дня пройдут спортивные открытые турниры.
Генеральное консульство РБ в Даугавпилсе
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