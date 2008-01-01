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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

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Сегодня кто-то очень глупый может все испортить, причем руководствоваться он при этом будет самыми благими намерениями. Возможно, вам все-таки удастся спасти положение, если успеете перехватить эту замечательную личность и озадачить ее чем-нибудь до конца дня.

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Новости В мире | 25 мая 2019 | 20:10

Беларусь приглашает на праздник письменности в Слоним

Пресс-фото

1 сентября 2019 г. в городе Слониме Гродненской области состоится XXVI День белорусской письменности, посвященный Году малой родины в Республике Беларусь, 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и юбилейным датам классиков литературы В.Быкова, М.Лынькова, А.Кулешова, А.Савицкого, П.Труса, И.Серкова, А.Якимовича, Е.Лось.

В рамках праздника участники и гости могут ознакомиться с новыми книжными изданиями, встретиться с белорусскими и зарубежными литераторами, журналистами, издателями, послушать выступления поэтов и писателей, творческих коллективов и исполнителей.
Среди основных мероприятий праздника:
Международный круглый стол с участием зарубежных литераторов, финал Республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика», а также научно-практическая конференция «Слонімскія чытанні», посвященная истории города – столицы праздника и района;
Республиканская научно-просветительская экспедиция «Дорога к Святыням с Благодатным Огнем от Гроба Господнего», в которой участвуют представители творческой и научной интеллигенции, духовенства.

Фестиваль книги и прессы, площадки мастеров народного творчества, художников, детские городки, выставочные экспозиции музеев и библиотек. В течение всего дня будут проходить презентации белорусских издательств, выступления творческих молодежных коллективов области, другие мероприятия.

На протяжении праздничного дня пройдут спортивные открытые турниры.
 

Генеральное консульство РБ в Даугавпилсе

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