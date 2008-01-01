Беларусь приглашает на праздник письменности в Слоним

Новости В мире | 25 мая 2019 | 20:10

Пресс-фото Пресс-фото

1 сентября 2019 г. в городе Слониме Гродненской области состоится XXVI День белорусской письменности, посвященный Году малой родины в Республике Беларусь, 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков и юбилейным датам классиков литературы В.Быкова, М.Лынькова, А.Кулешова, А.Савицкого, П.Труса, И.Серкова, А.Якимовича, Е.Лось.

В рамках праздника участники и гости могут ознакомиться с новыми книжными изданиями, встретиться с белорусскими и зарубежными литераторами, журналистами, издателями, послушать выступления поэтов и писателей, творческих коллективов и исполнителей.

Среди основных мероприятий праздника:

Международный круглый стол с участием зарубежных литераторов, финал Республиканского конкурса юных чтецов «Живая классика», а также научно-практическая конференция «Слонімскія чытанні», посвященная истории города – столицы праздника и района;

Республиканская научно-просветительская экспедиция «Дорога к Святыням с Благодатным Огнем от Гроба Господнего», в которой участвуют представители творческой и научной интеллигенции, духовенства.

Фестиваль книги и прессы, площадки мастеров народного творчества, художников, детские городки, выставочные экспозиции музеев и библиотек. В течение всего дня будут проходить презентации белорусских издательств, выступления творческих молодежных коллективов области, другие мероприятия.

На протяжении праздничного дня пройдут спортивные открытые турниры.



Генеральное консульство РБ в Даугавпилсе