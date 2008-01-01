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Новости Происшествия | 25 мая 2019 | 20:01

Во время задержания подозреваемый изрезал полицейского и местного жителя

Пресс-фото

По информации пресс-центра Латгальского регионального управления полиции, в ночь на 23 мая на пульт дежурного поступила информация о том, что в волости Науйенас произошла кража: вор пробрался во двор, взломал двери в подвал, откуда украл велосипед. Подозреваемого удалось быстро найти, однако во время задержания он оказал сопротивление, ранив местного жителя и сотрудника полиции.

Как отмечают в полиции, сигнал поступил в 01.30. Прибывшие на место происшествия полицейские констатировали, что во многих припаркованных возле многоквартирного дома машин выбиты стекла и из салонов машин похищены вещи. Опросив возможных свидетелей происшествия, полицейские отправились на поиски подозреваемого и вскоре его заметили.

Убегая от стражей порядка, он нанес несколько ножевых ранений мужчине, который пытался помочь сотрудникам полиции задержать подозреваемого. Кроме того, он успел нанести несколько ударов ножом и по полицейскому. Оба пострадавших госпитализированы, к счастью, их жизни ничто не угрожает.

Когда сотрудники полиции стали выяснять личность задержанного, оказалось, что неоднократно судимый мужчина 1993 г.р. уже попадался неделей ранее по подозрению в кражах из 14 машин. Преступления были совершены на территории Даугавпилса в период с 29 апреля по 13 мая.

Полиция продолжает расследование, а также выражает благодарность жителям, которые помогли задержать подозреваемого.

Delfi

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