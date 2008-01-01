Даугавпилсский театр завершает сезон спектаклем о депрессии в 30 лет

Новости Культура | 25 мая 2019 | 19:45

Даугавпилсский театр Даугавпилсский театр

Последней постановкой сезона 2018/2019 станет работа режиссера Паулы Плявниеце «То, что мы не слышим», созданная по мотивам одноименной пьесы Юстине Клявы. Это уже третий совместный спектакль творческого тандема в Даугавпилсском театре.

Первым был «Юбилей ‘98» в 2017-м, вторым — «Лутишки. Столетие» в 2018-м. «Юбилей ‘98» был претендентом в шести номинациях «Ночи лицедеев» и в трех победил; кроме высокой оценки критиков, спектакль получил не менее высокую оценку зрителей — постоянно идет с аншлагом. Секрет успеха семейной истории с многочисленными «скелетами в шкафу» драматург Ю. Клява в телефонном разговоре с Rus.Lsm.lv объяснила так: «Юбилей ‘98» поднимает актуальные темы. Мне кажется важным, что и я, и практически все участники спектакля жили в 90-е годы прошлого века, все проблемы нам хорошо знакомы, через каждую семью всё проходило. Большие перемены 90-х сформировали мое поколение, это было очень личное время. Я до сих пор помню, как меня заставляли попробовать какие-то конфеты, я не хотела, но было надо: их же из Австрии (!) привезли… У нас у всех много общих воспоминаний, и Паула сумела блестяще сплотить команду в Даугавпилсском театре».

О новом спектакле драматург высказалась лаконично: «Таких «скелетов в шкафу», как в «Юбилее ‘98», не будет, там главным героем был коллективный герой, как во многих пьесах Чехова. Тут же отчетливо заявлен один главный герой. И главная тема — депрессия».

Режиссер Паула Плявниеце рассказывает: «Наш герой — это тридцатилетний человек, мы часто встречаем таких в жизни, охваченных свойственными возрасту размышлениями о конкретных вопросах бытия. Это такой миг, когда ты оцениваешь прошлое и свои ожидания от будущего, ищешь ответ на вопрос — кто ты есть на самом деле. Какова твоя суть».

У Никиты в жизни всё правильно: работа, уважение окружающих, достаток, любимая женщина, в ближайшее время планируется свадьба… Внезапно в сознании что-то меняется, Никита возвращается в родной дом, где мать одна заботится о своем душевнобольном отце, и встречается со школьными друзьями, чтобы найти ответ на вопрос, как жить дальше.

Премьера 9 июня в 20:00.

LSM