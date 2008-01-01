Даугавпилс тоже хочет закрыть игорные залы

Новости Общество | 25 мая 2019 | 19:42

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В данный момент в Даугавпилсе 17 игорных залов, однако поправки в территориальный план ограничат число мест для азартных игр. Если новые нормы примут, через пять лет все залы в городе закроют, сообщает Латвийское радио-4.

Поправки в территориальном планировании Даугавпилса ограничат число мест, где могут работать игорные залы, объясняет мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш («Согласие»).

«Они смогут работать у нас в Даугавпилсе только по следующим критериям: если это будет гостиница 3, 4 или 5 звёзд. Как мы понимаем, так мест в Даугавпилсе может быть 2-3. Только если жители в процессе обсуждения выскажутся за это и только после принятия решения городской думы. Фактически, игорного бизнеса в городе не будет», — подчеркнул он.

Изменения в территориальном плане ещё не приняты. Их обсуждение прошло вчера на заседании Комитета по развитию городской думы. Депутаты из «Латгальской партии», которая находится в оппозиции, согласны с этими поправками, но, по их мнению, перед голосованием надо провести несколько процедур, чтобы решение юридически оформили правильно. К примеру, Ингуна Кокина считает, что с высокой вероятностью игорный бизнес оспорит действия думы.

«Что нам было важно: если этот вопрос включается в территориальный план, то он должен пройти всю процедуру того, как это должно быть. Надо рассмотреть на градостроительном комитете, рабочей группой, чтобы были точные и понятные формулировки, потому что точно понятно, что это такой вопрос, по которому будет много судебных разбирательств. Здесь дискуссия была не о сути — правильно или нет, запрещать или не запрещать, а именно чтобы была правильная процедура, чтобы потом нельзя его было бы не утвердить», — пояснила она.

В итоге сначала поправки обсудят на консультативном совете. Решения совета носят рекомендательный характер. В обсуждении участвуют представители общественных организаций. Председатель Комитета по развитию и заместитель мэра Даугавпилса Игорь Прелатов («Наша партия») объяснил, почему необходимо привлекать совет.

— Порой депутаты такие решения принимать не должны. Рассматривая такие вопросы по всем канонам демократического общества, было бы правильно рассматривать [на совете], и принятое решение будет намного обоснованней и продуктивней. В последующей процедуре рассмотрит градостроительная комиссия, а затем повторно — в комитете по развитию.

— Сколько это займёт времени?

— Примерно месяц.

На этой неделе руководство думы также встречалось с предпринимателями. Президент Латвийской ассоциации игорного бизнеса Арнис Верземниекс рассказал, что обсуждали вопросы общественного порядка, но идея закрыть залы в Даугавпилсе не вызвала восторга.

«Мы оцениваем это негативно. Во-первых, в Даугавпилсе нет соответствующих гостиниц. Как я понял, там есть одна трёхзвёздочная гостиница, где технически и физически это было бы возможно. Конечно, мы считаем, что такие меры слишком строгие», — подчеркнул он.

Несмотря на условия работы залов в Даугавпилсе, по сути, нормы означают закрытие всех мест с азартными играми.

«Это большой риск того, что через какой-то срок появятся нелегальные игорные залы. Мы считаем это неправильным решением. Господин Элксниньш сказал, что это политический мотив, политическое решение — это не основано на каких-то фактах или экономических определениях», — добавил Верземниекс.

С принятием изменений в территориальном плане у игрового бизнеса будет пять лет, чтобы решить, как действовать дальше. Этот срок прописан в законе. За это время игорный бизнес должен перестроиться, считает Элксниньш.

«Помимо этого нас заботит и сохранение рабочих мест в Даугавпилсе, насколько они могут переструктурировать свой бизнес. О том, что их надо ограничить, о том, что их надо выбить из районов, о том, что их надо заставить вкладывать деньги в другую инфраструктуру. Предположим, гостиниц, которых не хватает. Детские площадки могут делать. И таким путём самоуправление пойдёт», — отметил он.

Сейчас в Даугавпилсе 17 игорных залов. В них работает около 250 человек. Если считать персонал, который косвенно связан с залами, то в два раза больше. Средняя зарплата сотрудников — около 900 евро на руки.

Принятые Рижской думой в октябре 2017 года решения предусматривают в течение последующих пяти лет ликвидацию в Риге 42 игорных залов. Как уже писал Rus.Lsm.lv, в конце марта уже нынешнего года столичное самоуправление постановило продвигать проект закрытия игорных залов на всей территории города. Юридическому управлению и Департаменту городского развития поручено подготовить проект решения о постепенном отзыве разрешений на открытие игорных залов и организацию азартных игр. Исключение делается только для 4- и 5-звездочных отелей. Окончательное решение о закрытии конкретных игорных залов в Риге столичные власти планируют принять после утверждения городского плана, по всей видимости, в конце приближающегося лета.

LSM