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Новости В мире | 25 мая 2019 | 19:39
План Мэй по Brexit провалился, она уходит в отставку
Тереза Мэй объявила об отставке с постов и главы правительства, и лидера партии консерваторов. Причина — отсутствие поддержки ее плана «развода» Соединенного Королевства и Евросоюза.
Тереза Мэй сообщила о своем решении уйти после встречи с министром иностранных дел Джереми Хантом и министром внутренних дел Саджидом Джавидом, высказавшим главе правительства опасения по поводу ее нового плана по выходу Великобритании из Европейского союза, сообщает Русская служба Би-би-си.
На главу британского правительства оказывалось все больше давления с требованиями ее отставки после того, как новые предложения Мэй по Brexit, объявленные ею во вторник, вновь не поддержали в парламенте.
Объявляя о планах ухода, Мэй заявила, что глубоко сожалеет, что не смогла заручиться поддержкой своего плана.
Мэй и лидеры стран ЕС 10 апреля договорились о возможности переноса Brexit на 31 октября 2019 года. Лидеры стран ЕС добились хорошего компромисса между собственными желаниями и желаниями Великобритании. Хотя проигравшей стороной в этой ситуации видится именно Объединенное Королевство, поскольку Мэй хотела более короткую отсрочку — до 30 июня. В целом удалось избежать выхода Британии из ЕС без соглашения 12 апреля, предоставив Лондону больше времени.
Что касается латвийцев, проживающих в Великобритании, то новая отсрочка особой ясности в их будущее не внесла, отмечает политолог. По его словам, многое будет зависеть от того, каким будет выход из ЕС. Так, «жесткий Brexit» может побудить часть латвийцев вернуться на родину.
Как ранее сообщал Rus.lsm.lv, на референдуме 2016 года 52% подданных Великобритании проголосовало за выход страны из Евросоюза. С того времени идет процесс заключения соглашения между Содиненным Королевством и ЕС о поцессе выхода (Brexit). Соглашение, одобренное странами-участницами альянса, трижды отклонял британский парламент.
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