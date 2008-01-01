На следующей неделе тепло вернется

Новости Латвия | 25 мая 2019 | 19:35

Пресс-фото Пресс-фото

В выходные в Латвии станет более ветрено и прохладно, но на следующей неделе тепло постепенно вернется, свидетельствуют прогнозы.

Утром в субботу дождь ожидается в Курземе, днем — в центральной части страны, во второй половине дня — на востоке, где возможны и грозы. Усилится западный, юго-западный ветер, порывами до 14 м/с. Но в воскресенье — 12-17 м/с по всей стране, и до 20 м/с на курземском побережье. В последний выходной также будет в основном облачно, по всей стране ожидается дождь. Воздух прогреется только до +10... +15 градусов, на востоке страны — до +17.

Ночи будут холодными — не более +10 градусов. В ночь на воскресенье местами в Курземе будет до +4, но заморозков не ожидается.

В начале следующей недели тепло постепенно вернется, со вторника на востоке страны ожидается около +20, но в Курземе всю рабочую неделю будет прохладно. Ожидаются частые дожди, поэтому засуха отступит.

LSM