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Новости Культура | 25 мая 2019 | 19:26
Центр белорусской культуры закружил всех в юбилейном хороводе
17 мая 2019 года в концертном зале Дома Единства состоялся юбилейный праздничный концерт «Центру белорусской культуры – 20!», посвященный 20-летию Даугавпилсского Центра белорусской культуры (ЦБК). Грандиозное мероприятие с участием творческих коллективов ЦБК и многочисленных гостей из Беларуси, Литвы прошло в рамках традиционных майских Дней белорусской культуры.
20 лет – это много или мало? В масштабах истории, конечно же, ничтожно мало. А с «человеческой» точки зрения – весьма солидный возраст с момента рождения, взросления и до формирования и становления. Прошло уже 20 лет с того времени, когда депутатами Даугавпилсской городской думы было принято решение создать новое бюджетное учреждение – Центр белорусской культуры, главная цель деятельности которого – сохранение и развитие белорусской национальной культуры и традиций.
Следует отметить, что сплоченная команда ЦБК под руководством Жанны Романовской успешно выполняет поставленные задачи. На нынешний момент Центр белорусской культуры находится в рейтинге самых активных и успешных культурных учреждений города. Яркий праздничный концерт, прошедший с аншлагом в концертном зале Дома Единства – тому подтверждение!
Под аплодисменты зала и песню «Белорусский дом» на сцену вышла дружная команда сотрудников Центра белорусской культуры; они исполнили «Прывитальную» песню и пригласили всех на юбилейный праздник. Первый заместитель председателя Даугавпилсской городской думы Игорь Прелатов в своем выступлении отметил объединяющую роль ЦБК в жизни белорусской диаспоры и вручил Почетную грамоту самоуправления коллективу. Деятельность Даугавпилсского Центра белорусской культуры также отмечена Почетной грамотой Министерства культуры Республики Беларусь.
С теплыми и сердечными поздравления выступили руководитель Управления культуры Элеонора Клещинская, Генеральный консул РБ в Даугавпилсе Владимир Климов, Генеральный консул РФ в Даугавпилсе Андрей Владимиров, представители учреждений культуры и национально-культурных обществ Даугавпилса, белорусских общественных организаций Латгалии и Литвы, партнеры из Беларуси.
А чтобы зритель не скучал, каждое поздравление чередовалось песнями и танцами. В театрализованно-музыкальном представлении приняли участие все творческие коллективы Центра с премьерными номера: ансамбль белорусской народной песни «Купалинка», танцевальный ансамбль «Лянок», вокально-инструментальный ансамбль «Пралески», хоровая капелла «Спадчына», театральная студия «Паулинка». Отрадно, что на концерте состоялся дебют детской студии «Скарбница» с песней «Беларусь чароўная».
Яркие музыкальные подарки привезли гости из Беларуси: дуэт сестер Дарьи и Евгении Шук (г.Миоры) и фольклорный ансамбль «Грамницы» Белорусского государственного университета культуры и искусств (г.Минск). Зрители были в восторге от чистейшего аутентичного пения и танцевальных постановок этого студенческого коллектива.
Праздник удался! Заключительную песню «Бывайте здоровы» все слушали стоя и подпевали. Благодарные зрители и давние поклонники своими бурными и нескончаемыми аплодисментами благодарили за прекрасно организованное мероприятие, за очередную возможность вновь окунуться в круговорот богатой белорусской культуры и полученные незабываемые эмоции!
ЦБК
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