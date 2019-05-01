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Сегодня вам будет доставлять удовольствие откалывать самые неожиданные номера, только бы суметь удивить и шокировать тех, кто утверждает, что они знают вас как облупленного. Только не слишком увлекайтесь.
Источник: ignio.com
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Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Общество | 25 мая 2019 | 19:23
Ушли в мир иной...
С 15 по 21 мая 2019 года в Даугавпилсском загсе было выдано 17 справок о смерти.
В мир иной ушли:
Aleksandrova Zinaida (03.01.1929 - 20.05.2019)
Bekere Jadviga (26.12.1937 - 20.05.2019)
Celitāne Broņislava (25.03.1933 - 20.05.2019)
Fedotovs Varaksihijs (03.04.1946 - 19.05.2019)
Garančs Jānis (01.09.1939 - 18.05.2019)
Iļjina Jeļena (03.06.1944 - 21.05.2019)
Kaktins Eduards (21.08.1938 - 18.05.2019)
Kisele Lidija (10.01.1937 - 16.05.2019)
Laškova Darja (27.03.1952 - 19.05.2019)
Mackeviča Lidija (23.09.1941 - 18.05.2019)
Makeičenko Tatjana (01.11.1958 - 18.05.2019)
Mihailova Ludmila (23.09.1968 - 15.05.2019)
Mihailova Marija (10.11.1930 - 15.05.2019)
Ņikitina Marija (23.06.1938 - 19.05.2019)
Petkevičs Staņislavs (28.01.1951 - 21.05.2019)
Puzjko Jevgeņija (31.12.1929 - 19.05.2019)
Ščerbakova Anna (25.11.1923 - 16.05.2019).
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