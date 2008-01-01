Представители сообщества «Рубеж»» рассказали о своих хобби

Новости Общество | 24 мая 2019 | 18:53

18-го мая в здании Центра неформального образования представители сообщества «Клуб Исторического Моделирования «Рубеж»» принимали гостей. Там все желающие могли познакомиться с хобби, которыми члены клуба увлекаются в свободное от тренировок и мероприятий время — настольной игрой Warhammer 40.000 (WH40k) и коллекционной карточной игрой Magic: the Gathering (MtG).

WH40k — это стратегическая настольная игра, которая позволяет игрокам имитировать военные действия в научно-фантастическом мире далёкого будущего. В рамках презентации члены клуба рассказали слушателям о главных составляющих своего хобби — мире и истории игры, покраске миниатюр, основных правилах и самой имитации военных действий. После этого организаторы провели сражение, попутно комментируя и разъясняя то, что происходило на игровом поле. В завершение, любой желающий смог попробовать свои способности в сборке и покраске миниатюр или игровых декораций.

Второе увлечение ребят — Magic: the Gathering, старейшая коллекционная карточная игра. Ее часто называют смесью шахмат и покера, наложенных на фэнтезийный мир со своей историей и героями. После обучающей лекции члены клуба дали новичкам возможность посоревноваться между собой, а сами помогали игрокам с механиками и тактикой. Благодаря гибким правилам игры новички смогли без проблем провести свои первые дружеские сражения.

Хобби участников сообщества «КИМ «Рубеж»» многосторонни, что позволяет проводить мероприятия различных форматов. Эта субботняя встреча была первой из цикла «Тривиум», направленного не только на развлечение, но и на развитие стратегического мышления, раскрытие творческого потенциала и улучшение физического развития участников. Уже многое запланировано, так что следите за новостями на Facebook-странице https://www.facebook.com/d1dpils/. Мероприятия поддерживает Даугавпилсская городская дума.

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