Управление коммунального хозяйства предлагает готовиться к установке катка уже летом

Новости Общество | 24 мая 2019 | 18:49

На заседании Комиссии по градостроительству и окружающей среде рассматривалось заявление Управления коммунального хозяйства (УКХ). Планируется заблаговременно начать подготовку к установке зимой катка на площади Виенибас.

На катке, установленном в конце прошлого года, была трасса, проходившая по газону между елок. При демонтаже катка обнаружилось, что газон очень сильно поврежден. На данный момент идут работы по его восстановлению, но необходимо продумать, как в дальнейшем подготавливать площадь к установке катка. Специалисты УКХ считают, что работы необходимо начать уже сейчас. Решено проложить трассу по брусчатке, необходимо произвести дополнительную укладку плитки. Предприниматели, устанавливающие каток, согласны с разработанным даугавпилсскими специалистами решением. Также будет оборудовано дополнительное освещение. Если эти работы будут произведены, в будущем это позволит самоуправлению сэкономить при установке катка на площади.

Члены Комиссии по градостроительству и окружающей среде согласились с таким решением и поддержали запуск работ, так как решение является хозяйственно выгодным.

Отдел общественных отношений и маркетинга Думы.

Daugavpils

