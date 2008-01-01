Даугавпилс готов нарядиться в цветные одежды

Новости Общество | 24 мая 2019 | 18:43

Через две недели Даугавпилс отпразднует свой 744-й день рождения. Поэтому сейчас коммунальные службы самоуправления и эксперты ландшафтного дизайна заняты созданием цветочных украшений и прочего декора, чтобы город мог встретить своих гостей во всей красе. На клумбах уже видны разнообразные узоры летних растений, которые постепенно заменяют яркие весенние цветы.

Саженцы цветов, которые аккуратно посажены в декоративные пирамиды, скоро будут доставлены в городские парки и скверы. Агрономы проделали большую работу: в этом году было выращено около 90 000 различных растений. Теперь, несмотря на капризы природы и сухую погоду, важнейшей задачей является удачное размещение цветников в городской среде.

До празднования Дней города цветы должны распуститься не только в центре города, но и в микрорайонах. В этом году также приобретены дополнительные емкости для цветных композиций. На площади Виенибас они будут установлены после проведения больших концертов, чтобы в дни мероприятий не мешать потоку зрителей.

В начале июня в Даугавпилсе также появятся новые объекты среды: веселый червячок в парке Эспланады, цветочная арка на улице Ригас и яркая цветочная палитра у Центрального парка, а также светящейся кораблик у пересечения улиц Циетокшня и Виенибас.

На создание городских декоров уходит много времени, труда и финансов. Поэтому даугавпилчан и гостей города призывают бережно относится к всевозможным живым украшениям, чтобы они могли радовать глаз с первых и до последних дней этого лета.

Сюжет подготовлен Отделом общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

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