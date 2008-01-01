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Новости Латвия | 24 мая 2019 | 12:05

Пятница, 24 мая: немного похолодает, но все равно тепло

В четверг во второй половине дня температура воздуха в Латвии будет варьироваться от +12..+14 градусов на северо-западном Курземском морском побережье до +25..+27 градусов в Земгале, Видземе и Латгале, прогнозируют синоптики.

Грозовые тучи образовались в восточной и южной части Латвии, а также в центральной части Курземе, в пятницу они возможны уже только в крайних восточных районах страны. Местами возможны сильные грозовые ливни, град и сильный ветер, сообщает агентство LETA.

В ближайшие сутки на всей территории Латвии будет более облачно и прохладно, местами возможен кратковременный дождь. В течение дня начиная с запада облачность уменьшится.

Температура воздуха днем составит +16..+23 градуса. Западный, северо-западный ветер будет слабым до умеренного.

В Риге в ближайшие сутки будет преимущественно облачно, возможен кратковременный дождь, после полудня небо начнет проясняться. При слабом до умеренного северо-западном ветре температура воздуха днем повысится до +20 градусов.

LSM
 

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