Точка зрения

Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин

ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

23 мая

Именины:
Леокадия, Леонтине, Лидия, Лония / Анисим, Василий, Лаврентий

Гороскоп на день

Рыбы
19 февраля
- 20 марта

Нельзя сказать, что все ваши сегодняшние дела обречены на успех, но у вас есть все необходимое для его достижения. Остерегайтесь одушевленных препятствий.

Все гороскопы

Источник: ignio.com

Погода

четверг
Ночь
14 .. 16 C
Утро
21 .. 23 C
День
22 .. 24 C
Вечер
18 .. 20 C
Ветер
1 .. 3 м/с

Источник: gismeteo.ru

Опрос

Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе

 

 

Архив

Популярные статьи

1.

Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги

Весеннюю пору тюльпанов и нарциссов сменили букетики ландышей, которые украшают многие дома и офисы. ... {2}

2. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения

3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}

4. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима

5. Во время Праздника города Даугавпилсский театр предлагает насладиться спектаклем «Казанова. Генриетта. Венеция»

6. Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати" {1}

7. Аэропорт ждет частных инвестиций

8. Даугавпилс приглашает на праздник

9. Состоялось открытие Дворца культуры и первый концерт после ремонта

10. Софинансирование думы на сохранение сакрального наследия получат пять религиозных организаций

Расписание движения транспорта в Даугавпилсе

Автобусы и трамваи

Время отправки транспорта нужно знать, чтобы успеть вовремя! {175}

 

Новости Происшествия | 23 мая 2019 | 17:56

Полиция самоуправления, возможно, предотвратила запланированное преступление

21 мая 2019 года приблизительно в 02.00 внимание сотрудников поста видеонаблюдения Даугавпилсской полиции самоуправления привлекли двое мужчин, которые ходили и рассматривали припаркованные машины. Для выяснения обстоятельств был направлен ближайший экипаж мобильной патрульной группы муниципальной полиции.

В распоряжении полиции уже была информация, что в этом микрорайоне города по ночам произошло несколько краж из автомобилей. Когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции самоуправления, один из мужчин направился в ближайший подъезд. Полицейский проследовал за ним и попросил вернуться к патрульной машине для выяснения обстоятельств. Поначалу мужчина вел себя спокойно, но, как только вышел из подъезда, его поведение резко изменилось и стало неадекватным. В результате он был доставлен в палату детоксикации наркологического отделения Даугавпилсской региональной больницы. Информация о произошедшем и данные об участниках инцидента были переданы представителям Государственной полиции, которые также были вызваны на место происшествия.

Примечательно, что в близлежащих кустах, куда мужчины целенаправленно отправились прямо перед прибытием полиции, был обнаружен кирпич, и, возможно, на этот раз было предотвращено запланированное правонарушение.

Daugavpils
 

Добавить комментарий

 