Полиция самоуправления, возможно, предотвратила запланированное преступление

Новости Происшествия | 23 мая 2019 | 17:56

21 мая 2019 года приблизительно в 02.00 внимание сотрудников поста видеонаблюдения Даугавпилсской полиции самоуправления привлекли двое мужчин, которые ходили и рассматривали припаркованные машины. Для выяснения обстоятельств был направлен ближайший экипаж мобильной патрульной группы муниципальной полиции.

В распоряжении полиции уже была информация, что в этом микрорайоне города по ночам произошло несколько краж из автомобилей. Когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции самоуправления, один из мужчин направился в ближайший подъезд. Полицейский проследовал за ним и попросил вернуться к патрульной машине для выяснения обстоятельств. Поначалу мужчина вел себя спокойно, но, как только вышел из подъезда, его поведение резко изменилось и стало неадекватным. В результате он был доставлен в палату детоксикации наркологического отделения Даугавпилсской региональной больницы. Информация о произошедшем и данные об участниках инцидента были переданы представителям Государственной полиции, которые также были вызваны на место происшествия.

Примечательно, что в близлежащих кустах, куда мужчины целенаправленно отправились прямо перед прибытием полиции, был обнаружен кирпич, и, возможно, на этот раз было предотвращено запланированное правонарушение.

Daugavpils

