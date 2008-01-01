Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
23 мая
Именины:
Леокадия, Леонтине, Лидия, Лония / Анисим, Василий, Лаврентий
Гороскоп на день
Рыбы
19 февраля
- 20 марта
Нельзя сказать, что все ваши сегодняшние дела обречены на успех, но у вас есть все необходимое для его достижения. Остерегайтесь одушевленных препятствий.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 14 .. 16 C
- Утро
- 21 .. 23 C
- День
- 22 .. 24 C
- Вечер
- 18 .. 20 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1171 ()
|GBP
|0.8828 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|71.7625 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги
Весеннюю пору тюльпанов и нарциссов сменили букетики ландышей, которые украшают многие дома и офисы. ... {2}
2. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения
3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
4. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима
5. Во время Праздника города Даугавпилсский театр предлагает насладиться спектаклем «Казанова. Генриетта. Венеция»
6. Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати" {1}
7. Аэропорт ждет частных инвестиций
8. Даугавпилс приглашает на праздник
9. Состоялось открытие Дворца культуры и первый концерт после ремонта
10. Софинансирование думы на сохранение сакрального наследия получат пять религиозных организаций
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Происшествия | 23 мая 2019 | 17:56
Полиция самоуправления, возможно, предотвратила запланированное преступление
21 мая 2019 года приблизительно в 02.00 внимание сотрудников поста видеонаблюдения Даугавпилсской полиции самоуправления привлекли двое мужчин, которые ходили и рассматривали припаркованные машины. Для выяснения обстоятельств был направлен ближайший экипаж мобильной патрульной группы муниципальной полиции.
В распоряжении полиции уже была информация, что в этом микрорайоне города по ночам произошло несколько краж из автомобилей. Когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции самоуправления, один из мужчин направился в ближайший подъезд. Полицейский проследовал за ним и попросил вернуться к патрульной машине для выяснения обстоятельств. Поначалу мужчина вел себя спокойно, но, как только вышел из подъезда, его поведение резко изменилось и стало неадекватным. В результате он был доставлен в палату детоксикации наркологического отделения Даугавпилсской региональной больницы. Информация о произошедшем и данные об участниках инцидента были переданы представителям Государственной полиции, которые также были вызваны на место происшествия.
Примечательно, что в близлежащих кустах, куда мужчины целенаправленно отправились прямо перед прибытием полиции, был обнаружен кирпич, и, возможно, на этот раз было предотвращено запланированное правонарушение.
Добавить комментарий