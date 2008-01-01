Точка зрения
Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
23 мая
Именины:
Леокадия, Леонтине, Лидия, Лония / Анисим, Василий, Лаврентий
Гороскоп на день
Лев
23 июля
- 23 августа
Рассмотрите картину происходящего в целом, и лишь потом занимайтесь разглядыванием мелких деталей. Между ситуацией на работе и домашними проблемами есть известное сходство, так что, при правильном подходе, вы можете убить двух зайцев сразу.
Источник: ignio.com
- Ночь
- 14 .. 16 C
- Утро
- 21 .. 23 C
- День
- 22 .. 24 C
- Вечер
- 18 .. 20 C
- Ветер
- 1 .. 3 м/с
Источник: gismeteo.ru
|EUR
|0.7028
|USD
|1.1171 ()
|GBP
|0.8828 ()
|LTL
|0 ()
|RUB
|71.7625 ()
|BYR
|0.0543 (1000)
|UAH
|0.0623
Источник: Банк Латвии
Опрос
Самая актуальная проблема на сегодня в Даугавпилсе
Популярные статьи
Ландыши можно рвать: их вычеркнули из Красной книги
Весеннюю пору тюльпанов и нарциссов сменили букетики ландышей, которые украшают многие дома и офисы. ... {2}
2. Даугавпилс второй год подряд признан самым дружественным для семей городом республиканского назначения
3. Наталия Петрова: «ЛРЗ может и готов выпускать трамваи» {2}
4. Поляки установили памятник жертвам сталинского режима
5. Во время Праздника города Даугавпилсский театр предлагает насладиться спектаклем «Казанова. Генриетта. Венеция»
6. Мара Низинская: "О Главлите и свободе печати" {1}
7. Аэропорт ждет частных инвестиций
8. Даугавпилс приглашает на праздник
9. Состоялось открытие Дворца культуры и первый концерт после ремонта
10. Софинансирование думы на сохранение сакрального наследия получат пять религиозных организаций
Расписание движения транспорта в Даугавпилсе
Новости Политика | 23 мая 2019 | 17:49
25 мая – выборы в Европарламент
В эту субботу, 25 мая, жители Латвии и всех остальных стран – членов Евросоюза проголосуют за тех, кто в ближайшие пять лет будет представлять их интересы в Европейском парламенте. В Даугавпилсе задействовано 30 избирательных участков.
Во время выборов в Европарламент, также, как и в случае с выборами в самоуправление, граждане Латвии зарегистрированы на конкретных избирательных участках. Информация о местах голосования была заранее разослана по почте в письменном виде.
В день выборов, 25 мая, участки буду работать с 7:00 до 20:00. Проголосовать также можно и заранее: в среду, 22 мая с 17:00 до 20:00, в четверг, 23 мая с 9:00 до 12:00 и в пятницу, 24 мая с 10:00 до 16:00. Для участия в выборах необходимо иметь документ, удостоверяющий личность – паспорт или ID-карту, а также письменное приглашение с указанным избирательным номером.
Избиратели, которые по состоянию здоровья не могут прийти на избирательный участок, и лица, осуществляющие уход за больными, могут подать заявку на голосование на месте. Для этого до 25 мая нужно составить заявление с указанием имени, фамилии, номера избирателя, а также личных и контактных данных подающего это заявление, и адрес, куда именно должна прибыть комиссия.
Избиратели, которые находятся в больнице или только что прибыли в пансионат, должны сообщить о своем желании участвовать в выборах руководству учреждения.
В случае, если письменное приглашение не было получено или потерялось, получить информации о своем избирательном участке можно позвонив по справочному телефону ЦИК 67049999 или на интернет-портала www.cvk.lv и www.pmlp.gov.lv. Там же можно изучить информацию о кандидатах и программах, и узнать о ходе выборов в целом.
Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.
Добавить комментарий