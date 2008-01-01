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Рассмотрите картину происходящего в целом, и лишь потом занимайтесь разглядыванием мелких деталей. Между ситуацией на работе и домашними проблемами есть известное сходство, так что, при правильном подходе, вы можете убить двух зайцев сразу.

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Новости Политика | 23 мая 2019 | 17:49

25 мая – выборы в Европарламент

В эту субботу, 25 мая, жители Латвии и всех остальных стран – членов Евросоюза проголосуют за тех, кто в ближайшие пять лет будет представлять их интересы в Европейском парламенте. В Даугавпилсе задействовано 30 избирательных участков.

Во время выборов в Европарламент, также, как и в случае с выборами в самоуправление, граждане Латвии зарегистрированы на конкретных избирательных участках. Информация о местах голосования была заранее разослана по почте в письменном виде.

В день выборов, 25 мая, участки буду работать с 7:00 до 20:00. Проголосовать также можно и заранее: в среду, 22 мая с 17:00 до 20:00, в четверг, 23 мая с 9:00 до 12:00 и в пятницу, 24 мая с 10:00 до 16:00. Для участия в выборах необходимо иметь документ, удостоверяющий личность – паспорт или ID-карту, а также письменное приглашение с указанным избирательным номером.

Избиратели, которые по состоянию здоровья не могут прийти на избирательный участок, и лица, осуществляющие уход за больными, могут подать заявку на голосование на месте. Для этого до 25 мая нужно составить заявление с указанием имени, фамилии, номера избирателя, а также личных и контактных данных подающего это заявление, и адрес, куда именно должна прибыть комиссия.

Избиратели, которые находятся в больнице или только что прибыли в пансионат, должны сообщить о своем желании участвовать в выборах руководству учреждения.

В случае, если письменное приглашение не было получено или потерялось, получить информации о своем избирательном участке можно позвонив по справочному телефону ЦИК 67049999 или на интернет-портала www.cvk.lv и www.pmlp.gov.lv. Там же можно изучить информацию о кандидатах и программах, и узнать о ходе выборов в целом.

Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

Daugavpils
 

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