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Благодаря "группам смерти" в подростковой среде во ... Виктор Ёлкин
ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова
23 мая
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Рассмотрите картину происходящего в целом, и лишь потом занимайтесь разглядыванием мелких деталей. Между ситуацией на работе и домашними проблемами есть известное сходство, так что, при правильном подходе, вы можете убить двух зайцев сразу.
Источник: ignio.com
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Новости Латвия | 23 мая 2019 | 17:39
Четверг, 23 мая: тепло и солнечно, но возможны грозы
В четверг на побережье Латвии снизится температура воздуха, а на остальной части страны ожидается гроза с дождем, прогнозируют синоптики.
Днем воздух прогреется до +14..+19 градусов на побережье и до +23..+28 градусов в остальной части страны. Сохранится солнечная погода, на побережье Курземе возможен туман. Слабый ветер будет дуть с севера и запада.
В Риге в четверг ожидается сухая и солнечная погода со слабым северо-западным ветром. Максимальная температура днем ожидается от +17 до +24 градусов
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