Четверг, 23 мая: тепло и солнечно, но возможны грозы

Новости Латвия | 23 мая 2019 | 17:39

В четверг на побережье Латвии снизится температура воздуха, а на остальной части страны ожидается гроза с дождем, прогнозируют синоптики.

Днем воздух прогреется до +14..+19 градусов на побережье и до +23..+28 градусов в остальной части страны. Сохранится солнечная погода, на побережье Курземе возможен туман. Слабый ветер будет дуть с севера и запада.

В Риге в четверг ожидается сухая и солнечная погода со слабым северо-западным ветром. Максимальная температура днем ожидается от +17 до +24 градусов

LSM

