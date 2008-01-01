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ЛРЗ может и готов выпускать трамваи Наталия Петрова

23 мая

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Рассмотрите картину происходящего в целом, и лишь потом занимайтесь разглядыванием мелких деталей. Между ситуацией на работе и домашними проблемами есть известное сходство, так что, при правильном подходе, вы можете убить двух зайцев сразу.

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Новости Латвия | 23 мая 2019 | 17:39

Четверг, 23 мая: тепло и солнечно, но возможны грозы

В четверг на побережье Латвии снизится температура воздуха, а на остальной части страны ожидается гроза с дождем, прогнозируют синоптики.

Днем воздух прогреется до +14..+19 градусов на побережье и до +23..+28 градусов в остальной части страны. Сохранится солнечная погода, на побережье Курземе возможен туман. Слабый ветер будет дуть с севера и запада.

В Риге в четверг ожидается сухая и солнечная погода со слабым северо-западным ветром. Максимальная температура днем ожидается от +17 до +24 градусов

LSM
 

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