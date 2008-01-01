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Новости Культура | 21 мая 2019 | 18:42
В Даугавпилсской крепости состоялась ночь музеев 2019!
Предлагая широкую программу мероприятий, в Даугавпилсской крепости состоялась одна из самых необычных ночей года – Ночь музеев! Девизом мероприятия в этом году стала строчка из баллады Рудольфа Блауманиса «Талавский трубач» - Трубач бодрствует.
Проводя мероприятия, большое внимание уделялось теме храбрости и героизму защитников крепости, что прослеживалось сквозь века. В этом году крепость открыла свои врата навстречу всем увлеченным искателям приключений, новых впечатлений и знаний.
У посетителей Ночи музеев была возможность наблюдать за выступлением клуба исторического танца “Dinaburg 1812” у Николаевских ворот, а также насладиться сюрпризом, который подготовил народный театр «Искатель». В то же время была возможность посетить «Выставку стилизованной исторической одежды “Dinaburg 1812”» в Николаевских воротах. Посетители Ночи музеев в Даугавпилсской крепости – гурманы и ценители искусства, могли посетить здание исторического провиантского магазина, в котором, только на время Ночи музеев, открыл свои двери бар “Pegasus”, а в галерее “Baltais zirgs” - выставка художественных работ Софии Шабуневич.
На протяжении всего вечера, с 19:00, в историческом капонире 6-ого контргарда крепости всеобщему вниманию была представлена выставка фотографий, которая была посвящена 100-летию Латвийской армии под названием «4. Земгальская дивизия в Даугавпилсской крепости (1920 - 1940)». Там же творили художницы Даугавпилса.
С 19:00 до 23:00 посетители Ночи музеев активно участвовали в полуторачасовых бесплатных экскурсиях на латышском и русском языках по объединённому маршруту «Тропа защитника и разведчика крепости».
С 20:00, за Николаевскими воротами, на территории 1-ого набережного люнета крепости, все желающие могли услышать зажигательные ритмы даугавпилсской музыкальной группы “Navigator”. Концерт группы “Navigator” посетило около 180 человек.
В этом году в рамках Ночи музеев общество “Sikspārņi” и Даугавпилсский центр летучих мышей в Николаевских воротах предлагали всем любителям природы познать фауну защитного рва крепости, послушать рассказ о обитателях защитного рва и укреплений крепости, испытать ультразвуковой сонар и даже оказаться в обличии летучей мыши!
Также посетителей Ночи музеев порадовали члены Даугавпилсского клуба исторической реконструкции, которые вжились в роли исторических персонажей демонстрируя свои костюмы и рассказывая о них. А также крепость сотрясли пушечные выстрелы!
В свою очередь Даугавпилсский художественный центр имени Марка Ротко провёл Ночь музеев под девизом «Ночь серые простыни стелет». В центре искусств им. М. Ротко под покровом тьмы и таинственности засияли самые яркие работы художников мира.
Художественный центр предлагал своим посетителям захватывающую возможность насладиться снами и реальностью через выставку участников Мастерской печатного производства Фюн, ощутить покой и напряжение на персональной выставке Майи Берзини “Man patīk”. Кроме этого, посетители Ночи музеев могли осмотреть постоянную выставку «Марк Ротко. Жизнь и искусство», в которой представлены оригинальные работы Марка Ротко (осмотр экспозиции платный).
У посетителей центра им. М. Ротко была уникальная возможность насладиться выставкой фотографий известного литовского художника Ремигиюса Венцкуса – “Solaris”.
Cпециально для Ночи музеев были подготовлены два новых проекта в сотрудничестве с Даугавпилсской школой дизайна и искусства “Saules skola”. В центре искусств посетители могли увидеть первые экспериментальные видеоролики, снятые в рамках среднеобразовательной программы «Мультимедийный дизайн», которые увидели свет под руководством режиссера и художницы Айи Блей. Так же были представлены на суд публики работы учеников программы «Фото дизайн», в редакции педагога и художника Айвара Булиса.
Центр искусств им. М. Ротко в сотрудничестве с Латвийским центром современной керамики (ул. Хоспиталя, 8) с 19:00 до 22:00 организовал новую выставку “Gaisā”, которая особенным способом отображала новейшие тенденции в современной керамике.
В этом году мероприятия Ночи музеев в Даугавпилсской крепости посетило приблизительно 8300 человек, из которых 6750 посетили и центр искусств им. Марка Ротко. Концерт музыкальной группы “Navigator” посетило 180 человек.
Информацию подготовила:
Сандра Мисюне
Специалист по обслуживанию клиентов Центра культуры и информации Даугавпилсской крепости
Тел.: +371 65424043, +371 28686331
cietoksnis@daugavpils.lv
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