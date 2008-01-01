В библиотеке расскажут о профилактике заболеваний позвоночника

Новости Общество | 21 мая 2019 | 18:36

29 мая в 12:00 в зале для мероприятий Латгальской Центральной библиотеки (ул. Ригас 22а, 3-й этаж) сертифицированный физиотерапевт Зента Писцова расскажет о роли физических нагрузок и упражнений в сохранении здоровья и даст практические советы по профилактике и лечению заболеваний позвоночника. Встреча организуется в рамках Недели здоровья, вход бесплатный.

Европейская неделя здоровья (MOVE Week) – это ежегодная кампания европейского масштаба для популяризации активного, спортивного и здорового образа жизни. Силами школ, вузов, детских садов, государственных и муниципальных учреждений, предприятий и НКО проводятся различные мероприятия и акции для людей разного возраста, пола и физической подготовки. В настоящее время в кампании принимают участие 38 стран. В Латвии Неделя здоровья проходит в восьмой раз, в этом году с 27 мая по 2 июня.

Уже несколько лет подряд одним из локальных координаторов Недели здоровья в Даугавпилсе выступает и Латгальская Центральная библиотека, устраивая разного рода мероприятия по популяризации активного и здорового образа жизни. В этом году библиотека предлагает встречу с экспертом по проблемам опорно-двигательного аппарата Зентой Писцовой.

Зента Писцова – сертифицированный, практикующий физиотерапевт, имеет степень магистра по социальной работе. Окончила Даугавпилсский университет (ДУ), уже более 15 лет преподает на Кафедре анатомии и физиологии ДУ и руководит университетским кабинетом здоровья, который предоставляет первичную медицинскую помощь преподавателям и учащимся, а также служит учебной базой для студентов физиотерапии. Помимо работы в ДУ, Зента оказывает услуги физиотерапевта в Даугавпилсском центре здоровья детей.

Главной темой встречи в библиотеке будет здоровье спины и позвоночника, а также роль физических нагрузок и упражнений в профилактике заболеваний. Специалист объяснит, что делать, если болит спина, расскажет о важности правильной, регулярной гимнастики, продемонстрирует ряд простых, но эффективных упражнений, а также ознакомит с возможностями медикаментозного лечения позвоночника.

Ждем всех желающих. Вход свободный. Предварительная запись не требуется.

В целях информирования общественности во время мероприятия может проводиться фото- и видеосъемка.

Информацию подготовила:

Руководитель отдела по связям с общественностью ЛЦБ

Инга Геджуне

Тел.: 65476345

э-адрес: inga.gedzune@lcb.lv

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