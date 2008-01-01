Даугавпилс готовится к пляжному сезону

Новости Общество | 21 мая 2019 | 18:33

Даугавпилс активно готовится к летнему сезону. Самые масштабные работы проводятся на берегу озера Большие Стропы. Совсем скоро здесь можно будет не только прогуляться по променаду, но и поиграть на современной детской площадке, передохнуть на удобных скамейках, приготовить шашлык в кругу семьи и друзей, а также насладиться отдыхом в уникальном открытом бассейне, строительство которого уже началось.

В этом году депутаты Даугавпилсской Думы приняли решение обустроить на центральном пляже 25-метровый открытый бассейн и детский бассейн. Он будет изготовлен из качественных многотонных бетонных понтонов. Первые из них уже доставлены в Даугавпилс, монтаж начался. Как сообщают специалисты, срок службы конструкций составит не менее 50 лет.

Один из главных приоритетов в строительстве для Даугавпилса – обустройство променада у Большого Стропского озера. Руководство города строго следит за ходом работ. Специалисты Управления коммунального хозяйства отмечают, что на данный момент практически завершено строительство променада на участках от центральной спасательной станции до Региональной больницы и от ул. Дзинтару до ул.Дурбес. Остались только работы по благоустройству: на центральном пляже вскоре появятся новые кабинки для переодевания и четыре места для гриля с 8 массивными бетонными столами. Вдоль всего променада будет установлено несколько велоштативов и 53 скамейки.

Работая над благоустройством зоны отдыха и обеспечении её доступности, подумали и об увеличении парковочных мест: дополнительные стоянки будут оборудованы вблизи парка «Тарзан» и пляжа «Stropu Vilnis».

В новом сезоне на центральном пляже, неподалеку от уличных тренажеров, установленных в прошлом году, начнет работать современная детская игровая площадка, установка которой практически завершена. Самые юные отдыхающие смогут опробовать её уже в начале лета.

Сюжет подготовил Отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.

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